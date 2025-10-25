Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları tamamlandı — Türk sporcular 16 madalya

Mersin'de Dünya Bedensel Engelliler Plaj Oyunları tamamlandı

Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında düzenlenen organizasyonda 6 branşta müsabakalar tamamlandı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu işbirliğiyle yapılan etkinlikte para plaj voleybolu, air badminton, ayak voleybolu, para yelken, para modern pentatlon ve para halter branşları sahil bandındaki 5 noktada gerçekleştirildi.

Su, açık hava ve plaj temelli disiplinleri aynı programda buluşturan organizasyonda takımlar derece için kıyasıya mücadele etti. Öne çıkan performanslarla Türk sporcular toplamda 16 madalya elde etti.

Türk sporculardan öne çıkan sonuçlar

Büşra Nur Çelik, para yelken kadınlarda şampiyon olurken, ikinciliği Miray Ulaş aldı.

Air badminton Mix 3'lüler kategorisinde Türkiye XT Team 2 ikinci, Türkiye XT Team 1 üçüncü oldu. Air badminton bayrak yarışlarında ise Türkiye Team Relay 1 ikinci, Türkiye Team Relay 2 üçüncü sırayı aldı.

Para halterda kadınlar 50 kilogramda Özlem Becerikli Kurt, 55 kilogramda Besra Duman, erkekler 54 kilogramda Serkan Çakmaz ve 59 kilogramda Çağdaş Kaya altın madalyaya ulaştı.

Modern pentatlon PMP5 W erkekler kategorisinde Türk sporculardan Osman Yüksel birinci, Semih Özyurt ikinci, Fatih Göçmen üçüncü oldu. PMP2 erkekler kategorisinde ise Muhammer Muzaffer Çelik ikincilik elde etti. Ayrıca Emre Sayan (PMP5 erkekler relay) ve Fatih Göçmen (mix) turnuvada madalya kazandı.

Organizasyonda dereceye giren sporcu ve takımlara madalyaları takdim edildi. Görme engelliler halter branşı ise 1-3 Kasım'da IBSA Halter Dünya Şampiyonası olarak yapılacak.

Tam sonuçlar

Para Plaj Voleybolu

1. Polonya

2. Letonya

3. ABD 1

Air badminton Mix 3'lüler

1. Kenya XT Team 1

2. Türkiye XT Team 2

3. Türkiye XT Team 1

Air Badminton Bayrak Yarışları

1. Kenya Team Relay 1

2. Türkiye Team Relay 1

3. Türkiye Team Relay 2

Para Yelken Erkekler

1. Rory Mckinna (İngiltere)

2. Yuen Wai Foo (Çin)

3. Davide Dİ Maria (İtalya)

Para Yelken Kadınlar

1. Büşra Nur Çelik (Türkiye)

2. Miray Ulaş (Türkiye)

3. Coline Robert (Fransa)

Para Halter Kadınlar 50 kilogram

1. Özlem Becerikli Kurt (Türkiye)

2. Anara Akhanova (Kazakistan)

3. Sonia Tendai (Kenya)

Para Halter Kadınlar 55 kilogram

1. Besra Duman (Türkiye)

2. Roza Dyusebbayeva (Kazakistan)

Para Halter Erkekler 54 kilogram

1. Serkan Çakmaz (Türkiye)

Para Halter 59 kilogram

1. Çağdaş Kaya (Türkiye)

2. Eugine Batu (Kenya)

3. Cameron Moretti (Fransa)

Modern Pentatlon PMP5 Kadınlar

1. Sama Mahmoud (Mısır)

Modern Pentatlon PMP5 Erkekler

1. Khaled Aly (Mısır)

2. Abdulrahman Shabib (Mısır)

3. Vadym Fedoranta (Ukrayna)

Modern Pentatlon PMP5 W Erkekler

1. Osman Yüksel (Türkiye)

2. Semih Özyurt (Türkiye)

3. Fatih Göçmen (Türkiye)

Modern Pentatlon PMP3 Erkekler

1. Mohammed Elsayed (Mısır)

2. Moamen Abbas (Mısır)

Modern Pentatlon MP2 Kadınlar

1. Hanin Elkhavly (Mısır)

Modern Pentatlon PMP2 Erkekler

1. Abdelhamid Abdelhamid (Mısır)

2. Muhammer Muzaffer Çelik (Türkiye)

Modern Pentatlon PMP1 Kadınlar

1. Rachel Massay (ingiltere)

2. Hanin Elkhavly (Mısır)

Modern Pentatlon Erkekler

1. Youssef Farag (Mısır)

2. Abdallah Abdelmamla (Mısır)

3. Bouyoucef Amar (Fransa)

Modern Pentatlon PMP5 Erkekler Relay

1. Emre Sayan (Türkiye), Vadym Fedoreanzo (Ukrayna)

Modern Pentatlon Mix Kategorisi

Fatih Göçmen (Türkiye), Rachel Massay (İngiltere)

Ayak Voleybolu

1. Endonezya

2. Tayland

3. Laos

Ayak Voleybolu Mix

1. Tayland

2. Endonezya

3. Laos

