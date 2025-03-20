Mersin'de Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'de Başlıyor
Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, 5-11 Nisan tarihleri arasında Mersin'de gerçekleştirilecek. Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından duyurulan bu önemli organizasyon, Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde yapılacak.
Kategoriler ve Disiplinler
Şampiyona, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenecek. Yarışmalar, 10 metre havalı tabanca ve 10 metre havalı tüfek disiplinlerinde gerçekleştirilecek. Müsabakalar, tabanca disipliniyle başlayacak.
Başvuru Süreci
Yarışmalara katılmak isteyen sporcular, E-Taf portalı üzerinden başvuru yapabilecekler. Başvuruların son tarihi ise 28 Mart olarak belirlenmiştir.