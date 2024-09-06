Mersin'de Voleybolda Pro Beach Tour Heyecanı Başladı

Mersin'de Voleybolda Pro Beach Tour Başladı

Voleybolda Pro Beach Tour'un Mersin Etabı, Erdemli ilçesinin göz alıcı Kızkalesi sahilinde sahne aldı. Büyükşehir Belediyesi'nden gelen duyuruya göre, bu önemli organizasyon, Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte düzenlenmektedir.

Uluslararası Katılım

Türkiye dışında Azerbaycan, Ukrayna, İran, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplamda 70 sporcunun yer aldığı turnuva, uluslararası ölçekte büyük bir ilgi çekiyor. Turnuvada 21 erkek ve 14 kadın olmak üzere 35 takım mücadele ediyor.

İlk Gün Müsabakaları

Etkinliğin açılış günü, eleme müsabakaları ile başladı ve Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci de bu heyecanlı karşılaşmaları yerinde izledi.

Turnuva Süreci

Pro Beach Tour'un Mersin etabı, 9 Eylül tarihinde sona erecek. Bu süreçte voleybolseverler, kıyasıya mücadelelere tanıklık etme imkanı bulacak.

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı. 21'i erkek, 14'ü kadın toplam 35 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı. 21'i erkek, 14'ü kadın toplam 35 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı. 21'i erkek, 14'ü kadın toplam 35 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı. 21'i erkek, 14'ü kadın toplam 35 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı. 21'i erkek, 14'ü kadın toplam 35 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde başladı. 21'i erkek, 14'ü kadın toplam 35 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde eleme müsabakaları gerçekleştirildi.