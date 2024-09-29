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Mersin'deki 3. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Tamamlandı

Mersin'de düzenlenen 3. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, 11 ülkeden 550 sporcunun katılımıyla başarıyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 20:36
Mersin'deki 3. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Tamamlandı

Mersin'de 3. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Gerçekleşti

Mersin, bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yaptığı Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu ile spor tutkunlarını bir araya getirdi. "Doğanın İçinde Tarihe Koş" temasıyla düzenlenen etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edildi.

Büyük Katılım ve Farklı Parkurlar

Maratonda, 11 ülkeden 550 sporcu, dört farklı parkurda mücadele etti. Etkinlik, Korykos Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi Sahili'nde başladı.

Puzuleyi Tamamlayan Parkurlar

Sporcular, 8 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste, 33 kilometrelik Kızkalesi ve 54 kilometrelik Kilikya Ultra Maratonu'nda performanslarını sergiledi. Koşu sırasında katılımcılar, tarihi noktaları da ziyaret etme imkânı buldu.

Dereceye Giren Sporcular

Maraton sonunda yapılan ödül töreninde, başarılı sporculara ödülleri takdim edildi. İşte dereceler:

  • 54 kilometre erkekler: 1. Mustafa Dağdelen, 2. Halil Eşgin, 3. Veysi Güçkan
  • 54 kilometre kadınlar: 1. Zeynep Sayar, 2. Yaren Demirdöğen, 3. Özlem Doğan
  • 33 kilometre erkekler: 1. Koray Het, 2. Şahap Dede, 3. Engin Akkuş
  • 33 kilometre kadınlar: 1. Nazan Elçin, 2. Bahar Özacar, 3. Natalia Mamon
  • 15 kilometre erkekler: 1. Mesut Akpınar, 2. Ramazan Çoban, 3. Deniz Gülbeyaz
  • 15 kilometre kadınlar: 1. Nursel Karataş, 2. Olga Bondareva, 3. Songül Berikol
  • 8 kilometre erkekler: 1. Hasan Hüseyin Yüksel, 2. Omar Alhaje, 3. Sinan Şeker
  • 8 kilometre kadınlar: 1. Irina Vinogradskaia, 2. Adina Vakhidova, 3. Alona Benko

Bu yılki maraton, hem yerel hem de uluslararası alanda büyük bir ilgi gördü ve sporcuların eforlarıyla tarihi ve doğal güzellikler içinde unutulmaz anlara sahne oldu.

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı. Büyükşehir...

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı. Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı. Büyükşehir...

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı. Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı. Büyükşehir...

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı. Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı. Büyükşehir...

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı. Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı. Büyükşehir...

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı. Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

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