Mersin'deki 3. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Tamamlandı

Mersin'de 3. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Gerçekleşti

Mersin, bu yıl üçüncü kez ev sahipliği yaptığı Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu ile spor tutkunlarını bir araya getirdi. "Doğanın İçinde Tarihe Koş" temasıyla düzenlenen etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edildi.

Büyük Katılım ve Farklı Parkurlar

Maratonda, 11 ülkeden 550 sporcu, dört farklı parkurda mücadele etti. Etkinlik, Korykos Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi Sahili'nde başladı.

Puzuleyi Tamamlayan Parkurlar

Sporcular, 8 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste, 33 kilometrelik Kızkalesi ve 54 kilometrelik Kilikya Ultra Maratonu'nda performanslarını sergiledi. Koşu sırasında katılımcılar, tarihi noktaları da ziyaret etme imkânı buldu.

Dereceye Giren Sporcular

Maraton sonunda yapılan ödül töreninde, başarılı sporculara ödülleri takdim edildi. İşte dereceler:

54 kilometre erkekler: 1. Mustafa Dağdelen, 2. Halil Eşgin, 3. Veysi Güçkan

1. Mustafa Dağdelen, 2. Halil Eşgin, 3. Veysi Güçkan 54 kilometre kadınlar: 1. Zeynep Sayar, 2. Yaren Demirdöğen, 3. Özlem Doğan

1. Zeynep Sayar, 2. Yaren Demirdöğen, 3. Özlem Doğan 33 kilometre erkekler: 1. Koray Het, 2. Şahap Dede, 3. Engin Akkuş

1. Koray Het, 2. Şahap Dede, 3. Engin Akkuş 33 kilometre kadınlar: 1. Nazan Elçin, 2. Bahar Özacar, 3. Natalia Mamon

1. Nazan Elçin, 2. Bahar Özacar, 3. Natalia Mamon 15 kilometre erkekler: 1. Mesut Akpınar, 2. Ramazan Çoban, 3. Deniz Gülbeyaz

1. Mesut Akpınar, 2. Ramazan Çoban, 3. Deniz Gülbeyaz 15 kilometre kadınlar: 1. Nursel Karataş, 2. Olga Bondareva, 3. Songül Berikol

1. Nursel Karataş, 2. Olga Bondareva, 3. Songül Berikol 8 kilometre erkekler: 1. Hasan Hüseyin Yüksel, 2. Omar Alhaje, 3. Sinan Şeker

1. Hasan Hüseyin Yüksel, 2. Omar Alhaje, 3. Sinan Şeker 8 kilometre kadınlar: 1. Irina Vinogradskaia, 2. Adina Vakhidova, 3. Alona Benko

Bu yılki maraton, hem yerel hem de uluslararası alanda büyük bir ilgi gördü ve sporcuların eforlarıyla tarihi ve doğal güzellikler içinde unutulmaz anlara sahne oldu.

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı. Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı. Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı. Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı. Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı. Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.