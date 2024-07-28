Mersin Olimpik Havuzu 263 Bin Kişiyi Ağırladı

Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda 263 Bin Kişi Suya Dokundu

Mersin'in Yenişehir ilçesinde 2013 yılında açılan olimpik yüzme havuzu, 11 yılda toplam 263 bin kişiyi suyla buluşturdu. Bu tesis, yalnızca yüzme kursları düzenlemekle kalmayıp, aynı zamanda 33 ulusal ve 319 yerel yüzme turnuvasına ev sahipliği yaparak kentin spor kültürüne önemli katkılar sundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Destekleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle inşa edilen olimpik havuz, Mersin'de yüzme sporunun gelişimine olanak tanıyarak, 3 bin 494 yüzücünün profesyonel sporcu olmasına yardımcı oldu. Mersin, böylece birçok başarılı yüzücünün yetiştiği bir spor kenti haline geldi.

Yüzme Kursları ve Eğitim Faaliyetleri

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, havuzda 62 kulübün hizmet verdiğini belirtti. Yüzme kurslarının yıl boyunca devam ettiğini vurgulayan Demir, "Havuzumuz, kurulduğu günden bu yana binlerce sporcuyu ağırlayarak onların başarılı birer yüzücü olmalarına olanak sağladı. Cömert iklimimiz, bu tesisin birçok organizasyona ev sahipliği yapmasını kolaylaştırıyor," şeklinde konuştu.

Başarı ve Gelecek Vizyonu

Demir, ayrıca, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi sayesinde yılda 60-70 bin kişinin yüzme öğrendiğini ifade etti. Tesisin amiri Halid Kaplan, eğitim çalışmalarının yüzücülerin başarı oranını artırdığını belirtti.

Genç Yüzücüler

12 yaşındaki Yusuf Miras Karslı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na minnettarlık duyduğunu ifade ederek, kurs sayesinde yüzmeyi öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Mersin'de 2013'teki Akdeniz Oyunları öncesi inşa edilen olimpik yüzme havuzu, 11 yılda 263 bin kişiyi suyla buluşturdu.

Mersin'de 2013'teki Akdeniz Oyunları öncesi inşa edilen olimpik yüzme havuzu, 11 yılda 263 bin kişiyi suyla buluşturdu.

Mersin'de 2013'teki Akdeniz Oyunları öncesi inşa edilen olimpik yüzme havuzu, 11 yılda 263 bin kişiyi suyla buluşturdu.

Mersin'de 2013'teki Akdeniz Oyunları öncesi inşa edilen olimpik yüzme havuzu, 11 yılda 263 bin kişiyi suyla buluşturdu.

Mersin'de 2013'teki Akdeniz Oyunları öncesi inşa edilen olimpik yüzme havuzu, 11 yılda 263 bin kişiyi suyla buluşturdu.

Mersin'de 2013'teki Akdeniz Oyunları öncesi inşa edilen olimpik yüzme havuzu, 11 yılda 263 bin kişiyi suyla buluşturdu.

Mersin'de 2013'teki Akdeniz Oyunları öncesi inşa edilen olimpik yüzme havuzu, 11 yılda 263 bin kişiyi suyla buluşturdu.

Mersin'de 2013'teki Akdeniz Oyunları öncesi inşa edilen olimpik yüzme havuzu, 11 yılda 263 bin kişiyi suyla buluşturdu.

Mersin'de 2013'teki Akdeniz Oyunları öncesi inşa edilen olimpik yüzme havuzu, 11 yılda 263 bin kişiyi suyla buluşturdu.

Mersin'de 2013'teki Akdeniz Oyunları öncesi inşa edilen olimpik yüzme havuzu, 11 yılda 263 bin kişiyi suyla buluşturdu.

Mersin'de 2013'teki Akdeniz Oyunları öncesi inşa edilen olimpik yüzme havuzu, 11 yılda 263 bin kişiyi suyla buluşturdu.