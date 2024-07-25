Mersin, Paris 2024 Olimpiyatları'na 5 Sporcu Gönderiyor

Paris 2024'te Mersin'in Gururu: 5 Milli Sporcu

Mersin, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek 5 milli sporcusuyla dikkat çekiyor. Bu sporcular arasında atletizm branşında Ersu Şaşma ve Yusuf Dikeç, atıcılık alanında ise başarı hedefliyor.

Mersin'in Spor Tesisleri ve Başarıları

Mustafa Ünal Uysal'ın haberine göre, Akdeniz Oyunları sayesinde önemli spor tesislerine kavuşan Mersin, ulusal ve uluslararası birçok şampiyonaya ev sahipliği yaparak 'spor kenti' unvanını pekiştirmiştir. Sporcuların madalya kazanmak için hazırlandığı Paris 2024'te, Muhammet Khalvandi ve Muhammet Atıcı atletizmde, Ahmet Kaplan ise tenis branşında performans sergileyecek.

İl Müdürü Demir’in İnancı ve Beklentileri

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'de 53 tesiste 55 branşta faaliyet gösterdiklerini belirtti. Sporcuların son dönemde elde ettiği başarıların, şehir ve ülke adına birer gurur kaynağı olduğunu dile getiren Demir, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sporcularımızın başarılarını Paris'te görmek için sabırsızlanıyoruz. Büyük başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Onların diğer sporcular için rol model olmasını umuyoruz. Bu başarılar, sadece kendileri için değil, tüm Türkiye için bir sevinç kaynağı olacak."

Demir, spor alanında sağlanan ilerleme ile birlikte, sporcuların uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Akdeniz Oyunları ile önemli spor tesislerine kavuşan ve "spor kenti" olarak anılan Mersin'de 5 milli sporcu, Paris'te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, AA muhabirine açıklamada bulundu.