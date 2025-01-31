Mersin Spor, Aliağa Petkimspor Maçına Hazırlanıyor

Mersin Spor, Aliağa Petkimspor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Aliağa Petkimspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda toplanan Mersin ekibi, teknik ve taktik çalışmaları içeren idman yaptı.

Çift Galibiyet Hedefi

Başantrenör Sevim, geçtiğimiz hafta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenerek lige motivasyonla girdiklerini vurguladı. Aliağa Petkimspor'u deplasmanda mağlup etme hedefinde olduklarını dile getiren Sevim, "Milli takım arasına kadar iki çok önemli maçımız var. Bunlardan ilki Aliağa Petkimspor, diğeri ise evimizde oynayacağımız Karşıyaka maçı. Amaç, milli aradan önce 2'de 2 yaparak puan sıralamasında tırmanmak,” dedi.

Sevim, ayrıca Aliağa Petkimspor maçının kazanılması durumunda rakiplerin kendilerini geçmesinin zorlaşacağını belirterek, bu maça büyük önem verdiklerini ifade etti.

Mersin Spor ile Aliağa Petkimspor, yarın saat 18.00'de ENKA Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.