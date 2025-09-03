DOLAR
41,15 -0,02%
EURO
48,02 -0,19%
ALTIN
4.716,1 -0,88%
BITCOIN
4.615.528,5 -0,68%

Mersin Spor, Anıl Alyanak ile sözleşmesini yeniledi

Mersin Spor, 17 yaşındaki uzun forvet Anıl Alyanak ile 2025-2026 sezonu planları kapsamında sözleşme yeniledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 21:57
Mersin Spor, Anıl Alyanak ile sözleşmesini yeniledi

Mersin Spor, Anıl Alyanak ile sözleşmesini yeniledi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi genç uzun forvetini kadroda tuttu

Mersin Spor, uzun forvet Anıl Alyanak ile sözleşme yenilediğini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Geçen sezon kadroda yer alan 17 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yenilendiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genç oyuncumuz uzun forvet pozisyonundaki dinamizmi, pota altındaki etkinliği ve gelişime açık yapısıyla geleceğe dair büyük umut vermektedir. Yeni sezonda da aynı kararlılık ve inançla yolumuza devam ediyoruz. Anıl Alyanak'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Mersin Spor formasıyla nice zaferler yaşamasını temenni ediyoruz."

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye 5'te 5 yaptı: Sırbistan'ı 95-90 yenip A Grubu'nu lider tamamladı
2
Göztepe, Zecorner Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
3
Shane Larkin: EuroBasket 2025'te madalya şansımız çok yüksek
4
Ümit Milli Takımı, Hırvatistan Maçı İçin Riva'da Hazırlıklarını Sürdürdü
5
Bandırmaspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
Fenerbahçe, Avrupa Ligi Kadrosunu UEFA'ya Bildirdi: Asensio, Kerem ve Ederson Listede
7
Gürcistan-Türkiye Maçı: Montella ve Merih "Hazırız"

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor