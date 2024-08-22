Mersin Spor, Basketbol Süper Ligi'nde Yeni Sezona Hazırlanıyor

Mersin Spor, Basketbol Süper Ligi Mesaisine Başladı

Mersin Spor, 10 yıllık bir ara sonrasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yeniden yükselmenin heyecanıyla sezon hazırlıklarına hızla başladı. Kulüp, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla gelecek sezon için iddialı bir hazırlık süreci yürütüyor.

İlk Antrenman Servet Tazegül Spor Salonu’nda

Sezon hazırlıkları, 2024-25 sezonu fikstürü çekiminin ardından Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ilk antrenmanla start aldı. Mersin Spor'un, bu yeni sezonda elde edeceği başarılar için bir araya geldiği toplulukta, oyuncuların istekli ve motivasyonlu olduğu gözlemlendi.

Başkan ve Başantrenörün Açıklamaları

Mersin Spor Başkanı Berkay Üstündağ, kulüp olarak Süper Lig'deki başarılarını sürdürmeyi arzuladıklarını ifade etti. Üstündağ, "Hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemek için elimizden geleni yapacağız," şeklinde konuştu.

Başantrenör Can Sevim ise, "Bizim için yeni bir meydan okuma başlayacak. Avrupa kupalarına katılma hakkı için mücadele edeceğiz. Bu süreç zorlu olacak ama buna yetecek gücümüz var," diyerek takımın kararlılığını vurguladı.

Mersin Spor, 10 yıl aradan sonra yeniden yükseldiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu'nda başladı. Başantrenör Can Sevim (solda), takımının başında yer aldı.

Mersin Spor, 10 yıl aradan sonra yeniden yükseldiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu'nda başladı. Başantrenör Can Sevim (solda), takımının başında yer aldı.

Mersin Spor, 10 yıl aradan sonra yeniden yükseldiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu'nda başladı. Başantrenör Can Sevim (solda), takımının başında yer aldı.

Mersin Spor, 10 yıl aradan sonra yeniden yükseldiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu'nda başladı. Başantrenör Can Sevim (solda), takımının başında yer aldı.

Mersin Spor, 10 yıl aradan sonra yeniden yükseldiği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu'nda başladı. Başantrenör Can Sevim (solda), takımının başında yer aldı.