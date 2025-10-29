Mersin Spor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Karditsa Iaponiki'yi 81-73 Yendi

Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Karditsa Iaponiki'yi 81-73 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 22:14
FIBA Şampiyonlar Ligi | G Grubu

FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçında Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sahasında Yunanistan ekibi Karditsa Iaponiki'yi 81-73 yendi.

Bu sonuçla Mersin temsilcisi, gruptaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçında Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı ile Yunanistan ekibi Karditsa Iaponiki, Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden Jack White (önde), takımı adına sayı kaydetti.

