Mersin Spor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Karditsa Iaponiki'yi 81-73 Yendi

Mersin Spor Karditsa Iaponiki'yi 81-73 Mağlup Etti
FIBA Şampiyonlar Ligi | G Grubu
FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçında Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sahasında Yunanistan ekibi Karditsa Iaponiki'yi 81-73 yendi.
Bu sonuçla Mersin temsilcisi, gruptaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.
FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçında Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı ile Yunanistan ekibi Karditsa Iaponiki, Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden Jack White (önde), takımı adına sayı kaydetti.