Mersin Spor, Glint Manisa Basket Deplasmanında Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyor

Mersin Spor, yarın saat 18.00'de Glint Manisa Basket deplasmanında sezona galibiyetle başlamak istiyor; Genel Menajer Cihan Mumcuoğulları kadroyu ve hedeflerini anlattı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:27
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Glint Manisa Basket'i yenerek sezona iyi başlamayı hedefliyor. Takım, kentteki antrenmanlarını tamamladı.

Ligin ilk haftasında yarın saat 18.00'de oynanacak maç, Mersin Spor için sezonun açılış sınavı olacak.

Mersin Spor Genel Menajeri Cihan Mumcuoğulları, AA muhabirine takımın yeni sezon hazırlıklarını verimli geçirdiğini söyledi.

"Sezona hazır olduğumuzu düşünüyorum. Buna uygun bir kadro kurduk. 7 yabancı, 7 yerli sporcumuz var. 6'sı geçen seneden kalan, kemik kadro diyebileceğimiz sporcular. Avrupa tecrübesi olan sporcular tercih ettik. 2-3 kulvarı götürebilecek bir ekibimizin olduğunu düşünüyorum."

Mumcuoğulları, lige galibiyetle başlamayı hedeflediklerini belirterek, "Manisa yepyeni bir kadroyla sezona hazırlandı. Kolay deplasman olmayacaktır. İncelediğim kadarıyla mücadeleci ve enerjik bir kadro oluşturdular. Biz de çok deneyimli, bu ligde ikinci senesi olan bir kadroyuz. Galibiyetle dönebileceğimizi ümit ediyorum. Sahaya çıkıp en iyi mücadeleyi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

