Mersin Spor'un Avrupa Kupası Hedefi

Mersin Spor'da Hedef Avrupa Kupalarına Katılmak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor'un başantrenörü Can Sevim, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer almayı hedeflediklerini açıkladı.

Başarılı Başlangıç

Mersin Spor, ligin yeni ekibi olarak çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek 7 puanla 5. sırada bulunuyor. Takım sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve Avrupa hedefini gerçekleştirmek için mücadele ediyor.

Can Sevim'in Açıklamaları

Can Sevim, ilk haftalarda belirledikleri hedeflere ulaştıklarını belirterek, "Aldığımız 3 galibiyet oldukça önemli. Sahamızda kaybetmediğimiz için mutluyuz. Zor rakipleri yenerek bu süreci başarılı bir şekilde kaydetmeyi başardık" şeklinde konuştu.

Basketbol severlere seyir zevki yüksek bir oyun izlettiklerini ifade eden Sevim, "Kadromuzun uyumu artacak. Hem savunma hem hücumda beraberce daha iyi performans sergilediğimizde daha üst sıralara yükselebiliriz. Hedefimiz, kesinlikle önümüzdeki yıl Avrupa kupalarında yer almak" dedi.

Beşiktaş Maçı Hazırlıkları

Takımın başantrenörü Can Sevim, Beşiktaş Fibabanka ile oynayacakları maçın hazırlıklarına devam ettiklerini belirtti. Sevim, "Sert ve tehlikeli bir rakibe karşı oynayacağız, bunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Kartal Özmızrak'ın Görüşleri

Mersin Sporun oyuncularından Kartal Özmızrak, sezona iyi başladıklarını ve atmosferin kendilerini motive ettiğini ifade etti.

"Her maçın güzel bir atmosferde geçeceğine eminiz. Avrupa kupası oynamak istiyoruz ve ligi en üst sıralarda bitirmek hedefimiz" diyen Kartal, Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönmeyi umduklarını da sözlerine ekledi.

Önümüzdeki Maç

Mersin Spor, sezonun 5. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü saat 15.30'da deplasmanda Beşiktaş Fibabanka ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 10 yıl sonra yeniden yükselen Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sezon sonunda Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor. Mersin ekibi hazırlıklarını Servet Tazegül Spor Salonu'nda sürdürüyor. Antrenmanda İsaiah Pineiro (sağda) de yer aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 10 yıl sonra yeniden yükselen Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sezon sonunda Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor. Mersin ekibi hazırlıklarını Servet Tazegül Spor Salonu'nda sürdürüyor. Antrenmanda İsaiah Pineiro (sağda) de yer aldı.