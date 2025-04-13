Mersin Uluslararası Bisiklet Turu’nun Şampiyonu Stefan de Bod

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda Heyecan Doruğa Ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 7. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda (Tour of Mersin) Güney Afrikalı sporcu Stefan de Bod, genel klasman birinciliğini kazanarak yarışmanın şampiyonu oldu.

33 Ülkeden 146 Sporcu Yarıştı

10 Nisan'da başlayan etkinlik, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülkeden 146 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turun 4. ve son etabı, Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda başladı ve sporcular, sahil şeridi boyunca pedal çevirerek Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda finish yaptı.

Son Etabın Kazananları

Son etapta, Polonyalı Jakub Mareczko birinci, yine Polonya'dan Tomasz Budzinski ikinci, Eritreli Milkias Maekele ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Genel klasmanda Stefan de Bod, sarı mayo sahibi olarak bu önemli başarıyı elde etti. Belçikalı Lennert Teugels ikinci, Danimarkalı Mathias Bregnhoj ise üçüncü sırayı aldı.

Takım Şampiyonu Terengganu Cycling Team

Dört gün süren yarışta toplamda 448,5 kilometre yol kateden şampiyon takım ise Malezya'dan Terengganu Cycling Team oldu. Ödül töreninde takım ve sporculara ödülleri verildi.

EuroVelo Başvurusu Yapıldı

Ödül töreninde bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, sporcuları ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Mersin’de toplamda 150 kilometrelik bisiklet yolu bulunduğunu belirtti. Seçer, organizasyonun uluslararası alanda dikkat çektiğini vurgulayarak şu ifadelerde bulundu:

"Mersin olarak EuroVelo'ya (Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı) da müracaat ettik. Bu muazzam bir kültür rotasıdır. Dünyaya Mersin'i böyle tanıtabiliriz. 3 yıldır takip ediyoruz, sonuna geldik. Kabul edildik gibi düşünüyoruz."

Seçer, Mersin'in bu rotaya dahil olması durumunda, dünyanın dört bir yanından bisiklet severlerin bölgeden geçiş fırsatına sahip olacağını ekledi ve Mersin’in uluslararası tanıtımı için büyük bir katkı sunacağını ifade etti.

Ödül törenine, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz de katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin) tamamlandı. Türkiye'nin de arasında bulunduğu 33 ülkeden 146 sporcunun katıldığı organizasyonun 4. ve son etabı, Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Sporcuların sahil şeridi boyunca pedal çevirdiği tur, Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin) tamamlandı. Türkiye'nin de arasında bulunduğu 33 ülkeden 146 sporcunun katıldığı organizasyonun 4. ve son etabı, Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Sporcuların sahil şeridi boyunca pedal çevirdiği tur, Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erdi.