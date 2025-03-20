Mersinspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Mersinspor Erkek Basketbol Takımı, Galatasaray maçı için hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 13:03
Mersinspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Mersinspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, 22. haftada sahasında Galatasaray ile gerçekleştireceği mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Can Sevim önderliğinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenmana katılan Mersin ekibi, taktik çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Sevim, önemli bir maça çıkarak, taraftar desteğine ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı. Sevim, "Doğrudan rakibimiz olan Galatasaray ile kendi evimizde oynayacağız. Kazanmaktan başka hiçbir düşüncemiz yok," şeklinde konuştu.

Mersinspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 22 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, 22. haftada sahasında Galatasaray...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, 22. haftada sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mersin ekibi, Başantrenör Can Sevim (sağ 2) yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenmana çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, 22. haftada sahasında Galatasaray...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, 22. haftada sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mersin ekibi, Başantrenör Can Sevim (sağ 2) yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenmana çıktı.

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