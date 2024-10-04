Mersinspor, Yukatel Merkezefendi'yi Deplasmanda Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

2024-2025 Sezonunun İlk Maçı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun açılış maçı, Mersinspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket arasında gerçekleşti. Mersinspor, deplasmanda aldığı 75-65'lik galibiyetle yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Maç Sonucu

Karşılaşmanın sonunda Mersinspor, gösterdiği üstün performansla sahadan 75-65 galip ayrıldı. Bu sonuçla, deplasman ekibi sezonun ilk puanlarını kazandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Mersinspor, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mersinspor başantrenörü Can Sevim, karşılaşmayı takip etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Mersinspor, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mersinspor başantrenörü Can Sevim, karşılaşmayı takip etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Mersinspor, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mersinspor başantrenörü Can Sevim, karşılaşmayı takip etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Mersinspor, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mersinspor başantrenörü Can Sevim, karşılaşmayı takip etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Mersinspor, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mersinspor başantrenörü Can Sevim, karşılaşmayı takip etti.