DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.120.142,24 0,82%

Mersinspor, Yukatel Merkezefendi'yi Deplasmanda Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk maçında Yukatel Merkezefendi'yi 75-65 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 21:18
Mersinspor, Yukatel Merkezefendi'yi Deplasmanda Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

2024-2025 Sezonunun İlk Maçı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun açılış maçı, Mersinspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket arasında gerçekleşti. Mersinspor, deplasmanda aldığı 75-65'lik galibiyetle yeni sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Maç Sonucu

Karşılaşmanın sonunda Mersinspor, gösterdiği üstün performansla sahadan 75-65 galip ayrıldı. Bu sonuçla, deplasman ekibi sezonun ilk puanlarını kazandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Mersinspor, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mersinspor başantrenörü Can Sevim, karşılaşmayı takip etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Mersinspor, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mersinspor başantrenörü Can Sevim, karşılaşmayı takip etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Mersinspor, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mersinspor başantrenörü Can Sevim, karşılaşmayı takip etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Mersinspor, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mersinspor başantrenörü Can Sevim, karşılaşmayı takip etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Mersinspor, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mersinspor başantrenörü Can Sevim, karşılaşmayı takip etti.

İLGİLİ HABERLER

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Rümeysa Pelin Kaya'nın İlk Gün Performansı
2
Bodrum FK, Sezon Hazırlıklarını Yoğunlaşarak Sürdürüyor
3
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Immobile'den Icardi göndermesi: "O maç elimden geleni yapacağım"
4
Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı Yenilgiye Uğrattı
5
Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos Üzerindeki Galibiyeti ve Antrenörlerin Yorumu
6
Erzurumspor FK, Boluspor'u 1-0 ile Geçti
7
Çaykur Rizespor'un Zorlu Galibiyeti; İlhan Palut ve Mehmet Aurelio'dan Açıklamalar

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!