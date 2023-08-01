Mert Günok, iki yıl daha Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, 34 yaşındaki deneyimli kaleci Mert Günok ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, sözleşmenin 2024-25 sezonu sonuna kadar geçerli olduğu belirtildi. Beşiktaş kulübünün sosyal medya hesaplarından duyurulan bu gelişmeyle, Mert Günok'un önemli hizmetlerine olan güvenleri teyit edilmiş oldu. Kulüp, yeni dönemde Mert Günok'a başarılar dilediğini ve kamuoyuna bu bilgiyi saygıyla sunduğunu ifade etti. Beşiktaş, tecrübeli kaleciyle olan anlaşmasıyla kadrosunu güçlendirmeyi ve gelecek sezonlarda başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Mert Günok'un kalitesi ve deneyimi, Beşiktaş'ın savunma hattında önemli bir kilit rol oynamaya devam edeceği şeklinde yorumlanıyor. Bu sözleşmeyle birlikte Beşiktaş, kadrosunda yer alan değerli oyuncusunu uzun süreli bir süreç için kulüpte tutma konusundaki kararlılığını göstermiş oldu. İşte detaylar...





KALECİ MERT GÜNOK İKİ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Beşiktaş, kaleci Mert Günok ile olan sözleşmeyi 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatma kararı aldı. Kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Tecrübeli kaleci Mert Günok, kulübe verdiği önemli hizmetler nedeniyle yeni dönemde de takımda kalacak ve başarılarının devam etmesi temenni ediliyor. Beşiktaş, Mert Günok ile yapılan sözleşmenin, takımın geleceği için önemli bir adım olduğunu vurguluyor ve kulübün gelecek hedeflerine katkı sağlayacağına inanılıyor. Kulüp yönetimi, Mert Günok'a yeni dönemde başarılar dilerken, taraftarlar ve kamuoyu da bu kararı olumlu bir şekilde karşılıyor. Bu sözleşme, Beşiktaş'ın güçlü ve istikrarlı bir kadro oluşturma çabasını göstermesi bakımından da önem taşıyor ve gelecek sezonlarda takımın başarısına katkı sağlayacağı düşünülüyor.