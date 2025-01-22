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Mert Günok'tan Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçının Ardından Önemli Açıklamalar

Beşiktaş kalecisi Mert Günok, Athletic Bilbao zaferinin ardından taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 21:21
Mert Günok'tan Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçının Ardından Önemli Açıklamalar

Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu 4-1 Yenerek Rahat Bir Galibiyet Aldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu oldukça etkileyici bir performansla 4-1 mağlup ederken, deneyimli kaleci Mert Günok, maç sonrası yaptığı açıklamalarda önemli noktalara dikkat çekti.

Bolu'daki Facia için Başsağlığı Mesajı

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki kaleci, gündemdeki trajik olaylara vurgu yaparak, "Sözlerime Bolu'daki faciadan dolayı çok fazla futbol konuşarak başlamak istemiyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar ve ailelerine de sabır diliyorum. Bugün, yaşanan bu kötü olayın ardından maça çıkıp güzel bir galibiyet almak tabii ki değerli" dedi.

Taraftar Desteği ve 100. Maç

Mert Günok, statta bulunan taraftarların destekleri sayesinde güzel bir gece geçirdiklerini belirtti. "Stadımızı tamamen doldurmuşlardı. Eski dönemlerdeki Beşiktaş taraftarını bugün gördük. İyi bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı. Deneyimli kaleci, karşılaşmanın kendisi için özel olduğunu vurgulayarak, "Bugün 100. maçıma çıktım. Nice 100 maçlara çıkmayı diliyorum. Benim amacım futbolu Beşiktaş'ta bırakmak" şeklinde konuştu.

Yeni Teknik Direktör ve Takım Enerjisi

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına gelmesinin ardından yaşanan olumlu gelişmelere de değinen Günok, "Üç günde 'bir şeyler değişti' dersek kendimizi kandırmış oluruz. Hocamız çok değerli bir insan, çok değerli bir oyuncuydu, değerli de bir hoca. İyi bir başlangıç olması onun için de önemliydi" dedi. Ayrıca, taraftar desteğiyle bu oyunun mümkün kılındığını vurguladı.

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