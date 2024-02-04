Mert Müldür'ü yıkan karar: Listede yer almadı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi için belirlenen kadrosunu oluşturdu. Yapılan açıklamaya göre, 2 yeni transferin kadroda yer aldığı, ancak 1 ismin ise listede olmadığı belirtildi. İşte ayrıntılar...
Sarı-Lacivertliler'de, yeni transferler Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunda olduğu ifade edildi. Ancak Mert Müldür'ün kadroya dahil edilmediği bildirildi.
Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonunda genellikle Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde üçlüsünden birinin tercih edildiği belirtildi. Ancak bu oyuncuların sakatlanması veya dinlendirilmesi durumunda Mert Müldür'e şans verildiği kaydedildi.
MERT MÜLDÜR'ÜN PERFORMANSI
24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Müldür'ün, UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarında kadroda yer almadığı hatırlatıldı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans sergilediği belirtildi.
Mert Müldür'ün 2 Ağustos 2023 tarihinde İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'dan 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olduğu hatırlatıldı.