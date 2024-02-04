Mert Müldür'ü yıkan karar: Listede yer almadı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi için belirlenen kadrosunu oluşturdu. Yapılan açıklamaya göre, 2 yeni transferin kadroda yer aldığı, ancak 1 ismin ise listede olmadığı belirtildi. İşte ayrıntılar...

Mert Müldür'ü yıkan karar: Listede yer almadı
Yayın Tarihi:

Sarı-Lacivertliler'de, yeni transferler Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunda olduğu ifade edildi. Ancak Mert Müldür'ün kadroya dahil edilmediği bildirildi.

Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonunda genellikle Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde üçlüsünden birinin tercih edildiği belirtildi. Ancak bu oyuncuların sakatlanması veya dinlendirilmesi durumunda Mert Müldür'e şans verildiği kaydedildi.

MERT MÜLDÜR'ÜN PERFORMANSI

mert müldür

24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mert Müldür'ün, UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarında kadroda yer almadığı hatırlatıldı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 18 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans sergilediği belirtildi.

Mert Müldür'ün 2 Ağustos 2023 tarihinde İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'dan 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olduğu hatırlatıldı.

Öne Çıkanlar
Limonu haftalarca taze tutmanın pratik yolu! Bilenler bir tanesini bile çöpe atmıyor Limonu haftalarca taze tutmanın pratik yolu! Bilenler bir tanesini bile çöpe atmıyor
Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Çalışma Bakanlığı KPSS puanıyla büro personeli alacak! İşte son başvuru tarihi Çalışma Bakanlığı KPSS puanıyla büro personeli alacak! İşte son başvuru tarihi
Çok Okunanlar
TFF'den yardımcı hakem açıklaması: Karar verildi TFF'den yardımcı hakem açıklaması: Karar verildi Beşiktaş'tan VAR açıklaması: TFF'ye bizzat iletti Beşiktaş'tan VAR açıklaması: TFF'ye bizzat iletti Arda Güler çok üzülecek: Carlo Ancelotti kararını verdi Arda Güler çok üzülecek: Carlo Ancelotti kararını verdi Beşiktaş'ın transfer sarmalı bu kez lehine döndü Beşiktaş'ın transfer sarmalı bu kez lehine döndü Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu