Merve Dinçel Kavurat Wuxi'de Üst Üste İkinci Kez Dünya Şampiyonu

Merve Dinçel Kavurat, Wuxi'deki Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 53 kg'de altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 16:06
Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonasında kadınlar 53 kiloda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonaya gidiş ve final

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre organizasyonun son gününde kadınlar 53 ve erkekler 74 kiloda müsabakalar yapıldı. Son dünya şampiyonu Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti.

Turnuvadaki ilerleyişinde ikinci turda Yunanistan'dan Stavroula Dessyla'yı, üçüncü turda İran'dan Mobina Nematzadeh'i, çeyrek finalde Tayvan'dan Po-ya Su'yu ve yarı finalde Mısır'dan Jana Khattab'ı mağlup eden Kavurat, finalde Suudi Arabistanlı Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Merve Dinçel Kavurat, 2023'te Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da 49 kiloda altın madalya kazanmıştı.

Erkekler 74 kg: Ömer Furkan Körpe elendi

Erkekler 74 kiloda mücadele eden milli sporcu Ömer Furkan Körpe, organizasyonda 4. turda elendi. Körpe, ikinci turda San Marino'dan Stefano Crescentini'yi, üçüncü turda Yunanistan'dan Charalampos Flouskounis'i yenerek dördüncü tura yükseldi. Bu turda Kazakistanlı Yergesh Bekassyl'i geçemeyen milli sporcu turnuvaya veda etti.

Milli sporcu Merve Dinçel Kavurat (solda), Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

