Merve Nur Eroğlu: Los Angeles 2028'de Altın Hedefi

Milli okçu Merve Nur Eroğlu, Paris 2024'teki gümüşünü Los Angeles 2028'de altına çevirmeyi hedefliyor; günlük 3-4 saat antrenman yapıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:36
'Amacım altın madalyayı alıp bayrağımı en iyi şekilde temsil edebilmek'

ATUHAN DİŞBUDAK - Milli sporcu Merve Nur Eroğlu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda aldığı gümüş madalyayı Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altına çevirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Okçuluğa 2013 yılında başlayan 30 yaşındaki Eroğlu, yurt içi ve yurt dışında katıldığı müsabakalarda çok sayıda madalya kazandı. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından 2018'de paralimpik kadınlar kategorisinde "yılın sporcusu" seçilen Eroğlu, Konya'da 2021'de düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para okçuluk milli takımında bireysel ve mix takım halinde 2 altın madalya kazandı. Ayrıca 2023 yılı Mayıs ayında Çekya'da gerçekleştirilen Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu.

Merve Nur Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2011 yılından beri okçuluk yaptığını, Avrupa'da çok sayıda başarıları olduğunu ve dünya kupasında şampiyonlukları bulunduğunu" dile getirdi.

"2028'de zirveyi hedefliyorum"

Eroğlu, Los Angeles 2028 hedefini ve antrenman programını şu sözlerle özetledi: "Benim amacım olimpiyatlarda orada altın madalyayı alıp bayrağımı en iyi şekilde temsil edebilmek. Altın madalya almak istiyorum, Onun için de çalışmalarına devam ediyorum. Üç gün çalışıp bir gün izin yapıyorum, antrenmanlarım 3-4 saat sürüyor. Okçuluk çok güzel bir spor, herkese öneriyorum. Los Angeles 2028'de zirveyi hedefliyorum."

Okçular Vakfı Spor Kulübü antrenörü Gonca Genç ise çalışmaların planlı ve eş zamanlı yürütüldüğünü belirterek, "Tüm sporcularımız için yaptığımız yıllık antrenman programlarımız var. Hem milli takım antrenörlerimizle hem de kulüp antrenörleriyle birlikte eş zamanlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Merve Nur Eroğlu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda aldığı gümüş madalyayı Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyaya yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

