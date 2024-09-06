Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Repesaj Mücadelesine Çıkıyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Heyecan

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para judo kadınlar 70 kilo J1 kategorisinde milli sporcu Merve Uslu Hajabipour, repesaj maçında mücadele edecek.

Müsabakalardaki Performansı

Champ-de-Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında, Uslu Hajabipour çeyrek finalde Brezilyalı sporcu Brenda Souza de Fraitas ile karşılaştı. Maçta yaşadığı talihsizlik sonucunda rakibine mağlup olan Merve Uslu, şimdi bronz madalya için repesaj maçı yaparak şansını yeniden yakalamak istiyor.

Bronz Madalya Hedefi

Merve Uslu'nun, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elde edeceği sonuç, kariyeri için kritik bir dönüm noktası olabilir. Tüm gözlerin üzerine çevrildiği Uslu, hayallerini gerçekleştirmek için elinden geleni yapacak.