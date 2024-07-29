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Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Yarışlarına Katıldı

Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki yelken yarışlarında ilk iki sırayı aldı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:56
Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Yarışlarına Katıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Yarışları

Milli yelkenci Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Rüzgar Sörfü (IQ Foil) kategorisinde mücadele etti. Bugün gerçekleştirilen organizasyonda, Vatan; ilk yarışını 22. sırada, ikinci yarışını ise 23. sırada tamamladı.

İlk Yarışlar Marsilya Marina'da

Yarışlar, Marsilya Marina'da düzenleniyor. Milli sporcu Merve Vatan, ilk yarışında 22. sırayı elde ederken, ikinci yarışında ise 23. sırada yer aldı. Yarışların üçüncü etabı yarın gerçekleştirilecek.

Rüzgar Koşulları Yarışları Etkiledi

Daha önce yeterli rüzgar koşulları sağlanamadığı için ilk yarışlar büyük bir erteleme ile bugüne alındı.

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