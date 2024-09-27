Mesut Çebi, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Seçildi

Mesut Çebi Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), 6. Olağan Genel Kurulu ve 7. Olağan Mali Genel Kurulu'nu The Green Park Hotel'de gerçekleştirdi. Yapılan seçimde Mesut Çebi, federasyonun yeni başkanı olarak görev alırken, mevcut başkan Uğur Kılıç ve başka bir aday Erhan Aras da yarıştı.

Genel Kurul Detayları

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın üstlendiği genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları kabul edildi. 2025-26 yıllarına ait tahmini bütçeler de onaylandı. Kurula katılan 238 delegeden 220 tanesi oy kullandı.

Seçim Sonuçları

Mesut Çebi, aldığı 112 oyla yeni başkan oldu. Uğur Kılıç 48 oy alırken, Erhan Aras 59 oyda kaldı. Seçim sonucunda 1 oy geçersiz sayıldı.

Çebi'nin Vizyonu

Mesut Çebi, teşekkür konuşmasında, "Hentbolda top toplamış, su taşımış biri olarak federasyon başkanı olmanın gururunu yaşıyorum" dedi. Ayrıca, kulüp ayrımı yapmadan ulaşılabilir bir yönetim anlayışını benimseyeceğini belirtti.

Çebi, "İlk işimiz yarından itibaren Türk hentbolunu Avrupa ve dünya ölçeğine taşımak için çalışmak olacak. Bu işleri hep birlikte başaracağız." şeklinde konuştu.

Yeni Yönetim Kurulu

Mesut Çebi'nin yönetim kurulu listesinde; Ali Ceylan, Altuğ Taşdemir, Can Aksoy, Deniz Kızılırmak, Doğancan Erol, Enis Ulusoy, Kenan Gökmen, Mustafa Turan, Sinan Başer ve Yiğit Şenocak gibi isimler yer aldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 6. Olağan Genel Kurulu ile 7. Olağan Mali Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de yapıldı.