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Mete Gazoz, 2024 Yılını ve Gelecek Hedeflerini Değerlendirdi

Mete Gazoz, 2024 yılında elde ettikleri başarıları ve 2025 Dünya Şampiyonası planlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:22
Mete Gazoz, 2024 Yılını ve Gelecek Hedeflerini Değerlendirdi

Mete Gazoz'un 2024 Hedefleri

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, 2024 yılını başarılara imza atarak tamamladı. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda bireysel altın madalya kazanan Gazoz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda takım halinde Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ekibin önemli bir parçasıydı.

2025 Dünya Şampiyonası Planları

Gazoz, 2025 yılı eylül ayında Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım halinde altın madalya kazanma hedefinde olduğunu dile getirdi. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda kendisine Avrupa şampiyonu unvanını kazandıran milli sporcu, takım halinde üçüncülük elde ettiklerini de ifade etti.

Hedeflerin Değerlendirilmesi

Mete Gazoz, AA muhabirine verdiği demeçte, "Tokyo'dan sonra hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda takım halinde madalya almaktı. Hedefimizi gerçekleştirdik. Bireysel hedeflerim de vardı, fakat çeyrek finalde elendim. Bu durumu başarısızlık olarak görmüyorum. Kazandığım tecrübeler çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Gelecek Yılın Programı

Mete Gazoz, gelecek yılın daha sakin bir yarışma takvimine sahip olduğunu ve bunun hazırlık açısından avantaj sağlayacağını belirterek, "Şubat ayında Samsun'da Avrupa Salon Şampiyonası düzenlenecek. Burada bireysel ve takım halinde madalya kazanmayı hedefliyorum." dedi.

Dünya Şampiyonası'na Dair Beklentiler

Güney Kore'nin okçulukta güçlü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Gazoz, "Kore okçulukta önemli bir isim. Bu sefer son dünya şampiyonasında ikinci olarak tamamladığımız yerin altına çekip 2025 sezonunu şampiyonlukla kapatmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2025 yılının eylül ayında Güney Kore'de...

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2025 yılının eylül ayında Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım halinde altın madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2025 yılının eylül ayında Güney Kore'de...

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2025 yılının eylül ayında Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım halinde altın madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

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