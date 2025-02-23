Mete Gazoz, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi

Samsun'da gerçekleştirilen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, şampiyonanın final müsabakalarıyla tamamlandı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, klasik yay bireysel final müsabakaları gerçekleştirildi.

Madalya Kazananlar

Finalde Bulgaristan'dan Ivan Banchev altın madalya sahibi olurken, milli sporcu Mete Gazoz, gümüş madalya ile ödüllendirildi. Şampiyonaya bağımsız olarak katılan Arsalan Baldanov ise bronz madalya elde etti.

Teknik Direktörün Değerlendirmesi

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, şampiyona sonrasında yaptığı açıklamada, başarıyla tamamlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ergin, 36 kişilik güçlü bir milli takım kadrosuyla yarıştıklarını vurgulayarak, "Sporcularımızın gerçekten çok iyi bir performans gösterdiklerini söyleyebilirim. Şampiyonayı 20 madalya ile tamamladık. Şu anda en çok madalya kazanan ülkeler arasında İtalya ile zirvede yer alıyoruz," dedi.

Ergin ayrıca, bu şampiyonanın olimpiyat sonrasında yeni dönem için bir başlangıç olduğunu ve eksikliklerin görüldüğünü belirtti.

Ödüller Takdim Edildi

Müsabakalarda dereceye giren sporcular, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci tarafından ödüllerini aldılar.

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonanın son bölümünde klasik yay bireysel final müsabakaları yapıldı. Müsabakalarda Bulgaristan'dan Ivan Banchev altın madalyaya ulaşırken, milli sporcu Mete Gazoz gümüş madalyanın sahibi oldu. Bağımsız olarak şampiyonaya katılan Arsalan Baldanov ise bronz madalya kazandı.

Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası sona erdi. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonanın son bölümünde klasik yay bireysel final müsabakaları yapıldı. Müsabakalarda Bulgaristan'dan Ivan Banchev altın madalyaya ulaşırken, milli sporcu Mete Gazoz gümüş madalyanın sahibi oldu. Bağımsız olarak şampiyonaya katılan Arsalan Baldanov ise bronz madalya kazandı.