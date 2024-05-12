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Mete Gazoz’dan gurur verici haber: Avrupa Şampiyonu oldu

Milli sporcumuz Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda finaldeki rakibini geçerek Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

Yayın Tarihi: 12.05.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 17:24
Mete Gazoz’dan gurur verici haber: Avrupa Şampiyonu oldu

Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay erkekler finalinde yarışan Mete Gazoz, Slovenyalı rakibi Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalyaya uzandı. Milli gururumuz Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonu oldu.

Finalde, Slovenyalı rakibi Den Habjan Malavasic karşısında 6-0’lık bir galibiyet elde eden Mete Gazoz, ilk defa Avrupa Şampiyonu unvanının sahibi oldu. 

Daha önce Olimpiyat Şampiyonluğu Dünya Şampiyonluğu kazanan Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonluğu ile başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

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