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Mete Gazoz'dan Şampiyonluk Mesajı: Hedef Avrupa ve Dünya

Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası hedeflerini açıkladı. Gençlere de okçuluk için sevgiyle çalışma tavsiyesinde bulundu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:28
Mete Gazoz'dan Şampiyonluk Mesajı: Hedef Avrupa ve Dünya

Milli Okçu Mete Gazoz, Yeni Şampiyonlukları Hedefliyor

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Samsun'da düzenlenecek Salon Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar kazanmayı planlıyor.

Mete Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından 4 yıllık yeni olimpiyat sürecinin başladığını belirtti. İlk büyük etkinliğin 17-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Salon Avrupa Şampiyonası olduğunu vurguladı. Bu yarışmanın, olimpiyatlardaki mesafe olan 70 metreye oranla 18 metre olacağını ancak yarışma tecrübesinin önemli olduğunu ifade etti.

Gazoz, "Bol madalyalı bir Avrupa Şampiyonası geçmesini bekliyorum." diyerek, bu yılın hedefinin başarılarla dolu bir turnuva geçirmekte olduğunu söyledi.

Dünya Şampiyonası Hedefi

2025 yılının hedefinin Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası olduğunu belirten Gazoz, "Bu şampiyonaya kadar birçok turnuvaya katılacağız. O turnuvalarda toplayacağımız madalya sayısını artırmayı hedefliyoruz. Dünya Şampiyonası'nda ise, bir önceki şampiyonada olduğu gibi, dünya şampiyonu olup ülkemize dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlere Tavsiyeler

Türkiye'de son yıllarda okçuluğa olan ilginin arttığına dikkat çeken Mete Gazoz, kendisini örnek alan gençlerden dolayı mutlu olduğunu belirtti. "Ben, bu işin ön tarafında gözüken insanım. Arkada ise antrenörlerimiz ve federasyonumuz yoğun çalışmalar yapıyor. Başarılarımızı nasıl elde ettiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Gençlerimizin de hoşuna gidiyor ve okçuluğa başlıyorlar." dedi.

Mete Gazoz, gençlere okçuluğu sevgi ile yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Sevgiyle bu iş yapılırsa çok keyifli ve eğlenceli oluyor. Disiplinli bir şekilde antrenman yapmaları halinde süreç içinde mutlaka başarılı olacaklardır." tavsiyesinde bulundu.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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