Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14-20 Ocak 2024 tarihleri arasında Türkiye’nin büyük bölümünde yağışlı havanın hakim olacağını duyurdu. Yağışların Edirne’den başlayarak Hakkari’ye kadar uzanacağı belirtildi. Bazı bölgelerde şiddetli yağış ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı
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Türkiye, uzun süren kuraklığın ardından yağışlı havanın etkisine girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren düşecek. Yağışlar ise Edirne’den başlayarak tüm yurdu kapsayacak.

KAR VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Bu bölgelerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Pazar günü ise yurt genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

7 ŞEHİRDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ocak 2024 tarihi için 7 şehirde şiddetli yağış uyarısında bulundu. Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak için turuncu, Ağrı için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu şehirlerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları istendi.

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