Metin Oktay, 33. Yılında Kabri Başında Anıldı

'Taçsız Kral' Metin Oktay, vefatının 33. yılında anma töreniyle yad edildi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 12:40
Metin Oktay, 33. Yılında Kabri Başında Anıldı

Metin Oktay ve Anma Töreni

Türk futbolunun efsanelerinden biri olan Metin Oktay, vefatının 33. yılında Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda düzenlenen bir törenle anıldı.

Katılımcılar

Bu anlam dolu anma etkinliğine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulüp yönetim kurulu üyeleri, Oktay'ın aile yakınları ve hayranları iştirak etti.

Metin Öztürk’ten Anlamlı Mesaj

Etkinlikte bir konuşma yapan Metin Öztürk, adının Metin Oktay'dan geldiğini belirterek, "Babam 1961 yılında Palermo'ya transfer olduğunda bana bu ismi koydu. O dönem milyonlarca Galatasaraylı aile de çocuklarına onun adını vermiştir. Metin Oktay, çok genç yaşta hayata veda etti ve bu durum bizleri derinden üzüyor. Bugün Galatasaray'ın, Türkiye'nin en geniş taraftar kitlesine sahip olmasında Metin Oktay ve onun gibi Türk futboluna katkı sağlamış valorların büyük bir rolü var. Ali Sami Yen'den sonra en büyük sembolümüzdür Metin Oktay. Başarı çıtamızı onu örnek alarak daha yukarıya taşımak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dua ve İbadet

Öztürk’ün ardından, törenin bir parçası olarak Kur'an-ı Kerim tilavet edilip dualar okundu. Bu özel an, Metin Oktay’ın hatırasını yaşatmak ve ona duyulan özlemi dile getirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay...

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, vefatının 33. yılında anıldı. Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Metin Oktay'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay...

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, vefatının 33. yılında anıldı. Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Metin Oktay'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay...

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, vefatının 33. yılında anıldı. Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Metin Oktay'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay...

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, vefatının 33. yılında anıldı. Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Metin Oktay'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay...

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, vefatının 33. yılında anıldı. Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Metin Oktay'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar
2
Cenk Ergün, Galatasaray'daki Görevinden İstifa Etti
3
Efe Aydan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı İçin Adaylığını Duyurdu
4
Konyaspor, Samsunspor Karşılaşmasına Hazır
5
Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın Şampiyonu VakıfBank
6
2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nda Üçüncü Yarış Heyecanı
7
RAMS Başakşehir, Bodrum FK ile Zorlu Maç İçin Hazır

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın