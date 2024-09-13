Metin Oktay, 33. Yılında Kabri Başında Anıldı

Metin Oktay ve Anma Töreni

Türk futbolunun efsanelerinden biri olan Metin Oktay, vefatının 33. yılında Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda düzenlenen bir törenle anıldı.

Katılımcılar

Bu anlam dolu anma etkinliğine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, kulüp yönetim kurulu üyeleri, Oktay'ın aile yakınları ve hayranları iştirak etti.

Metin Öztürk’ten Anlamlı Mesaj

Etkinlikte bir konuşma yapan Metin Öztürk, adının Metin Oktay'dan geldiğini belirterek, "Babam 1961 yılında Palermo'ya transfer olduğunda bana bu ismi koydu. O dönem milyonlarca Galatasaraylı aile de çocuklarına onun adını vermiştir. Metin Oktay, çok genç yaşta hayata veda etti ve bu durum bizleri derinden üzüyor. Bugün Galatasaray'ın, Türkiye'nin en geniş taraftar kitlesine sahip olmasında Metin Oktay ve onun gibi Türk futboluna katkı sağlamış valorların büyük bir rolü var. Ali Sami Yen'den sonra en büyük sembolümüzdür Metin Oktay. Başarı çıtamızı onu örnek alarak daha yukarıya taşımak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dua ve İbadet

Öztürk’ün ardından, törenin bir parçası olarak Kur'an-ı Kerim tilavet edilip dualar okundu. Bu özel an, Metin Oktay’ın hatırasını yaşatmak ve ona duyulan özlemi dile getirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, vefatının 33. yılında anıldı. Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Metin Oktay'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, vefatının 33. yılında anıldı. Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Metin Oktay'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, vefatının 33. yılında anıldı. Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Metin Oktay'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, vefatının 33. yılında anıldı. Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Metin Oktay'ın yakınları ve sevenleri katıldı.

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından 'Taçsız Kral' lakaplı Metin Oktay, vefatının 33. yılında anıldı. Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, Metin Oktay'ın yakınları ve sevenleri katıldı.