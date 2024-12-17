Metin Öztürk: 'Galatasaray'da Adalet Sağlanmalı'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Sert Açıklamalar

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-3 yenerek elde ettikleri zaferin ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, haksızlıklara ve futbolun adaletsizliklerine dikkat çekerek, 25. şampiyonluğu hak ettiklerini vurguladı.

Taraftara Teşekkür

Öztürk, sözlerine önce taraftarlarına teşekkür ederek başladı. "Susmadan, bıkmadan bizi desteklediler. Federasyona ve hakemlere rağmen bizi destekleyen taraftarımızı tebrik ediyorum" diyerek, bu dönemin önemli olduğunu dile getirdi.

Hakemler ve Federasyon Üzerine Eleştiriler

Maçta yaşanan hakem hatalarına dair konuşan Öztürk, "Yedikleri 3. golde top çizgiyi geçerse aut olur. Ama top çizgiyi geçti ve rakip takım gol attı. VAR devreye girdi mi? Girmedi. O zaman VAR niye var?" diye sordu. Hakemlerin, Merkez Hakem Kurulu ve federasyonun Galatasaray'ı engellemek için her şeyi yaptığını düşündüklerini belirtti.

Adalet Çağrısı

Öztürk, "Futbolun ilahi adaletiyle 4-3 galip geldik. Biz yine tüm federasyonu istifaya davet ediyoruz. Futbola adaletin gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Federasyon Hakkında İddialar

Öztürk, federasyonun vaatlerine kandıklarını belirterek, "Tahkim Kurulundan istifalar oldu. Normalde yedeklerin gelmesi lazımdı ama dışardan başka atamalar oldu" dedi. Ligin uzun bir maraton olduğuna vurgu yapan Öztürk, adaletin yalnızca Galatasaray için değil, tüm takımlar için sağlanması gerektiğini ifade etti.

Tehdit ve Güven Meselesi

Başkan Dursun Özbek'in yaşadığı tehditleri aktaran Öztürk, Türk adaletine güvendiklerini söyledi. "Galatasaray Kulübü başkanını ceza ile susturamazlar" diyerek, gelecekte daha adil bir futbol için mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.