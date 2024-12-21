Metin Öztürk: Kayserispor Maçı Zor Geçebilir

Metin Öztürk'ten Kayserispor Maçı Öncesi Açıklama

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yarın oynanacak Bellona Kayserispor maçı öncesinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Kayseri en çok zorlandığımız, bugüne dek en fazla puan kaybı yaşadığımız deplasmanlardan birisi." ifadelerini kullandı.

Erzurum'daki Çığ Düşmesi Olayına Dair Duygularını Paylaştı

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarına açıklama yapan Öztürk, Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu yaralanan sporculara acil şifalar diledi. "Sporcularımız kamp yaparken çığ düştü. 5 sporcumuz yaralanmış, 1 sporcumuz yoğun bakımda. Hepsine geçmiş olsun, çok üzgünüz. Acil şifalar diliyorum." dedi.

Kayserispor Maçı üzerinde durdu

Yarınki maçla ilgili değerlendirmelerine devam eden Öztürk, Kayseri'nin her zaman zor bir deplasman olduğunu belirtti. "Kayseri her zaman zor bir deplasmandır. Sağ olsunlar bizi ve tüm takımları müthiş bir konukseverlikle karşılıyorlar. Ümit ediyorum ki hakem konuşmadığımız, fair play ruhuna uygun güzel bir maç olur. Kazanır döneriz ve maratonumuza devam ederiz." şeklinde konuştu.

Eyüpspor - Fenerbahçe Maçına İlişkin Değerlendirme

Süper Lig'de oynanan ikas Eyüpspor - Fenerbahçe mücadeleyle ilgili de yorumda bulunan Öztürk, "Dünkü maçı tüm futbolseverler gibi izledim. İkinci sıradaki rakibimiz olunca merak edip izledim. Futbolun sahada oynanmasını, futbolun adaletinden bahsediyoruz. Sanıyorum İrfan Can Kahveci, Caner Erkin'e öyle bir dirsek vurdu ki, biz 'Herhalde hakem birazdan düdüğü çalıp durduracak.' dedik. Devam ettirdi, görmedi." ifadelerini kullandı.

Federasyonun Keyfine Dikkat Çekti

Öztürk, Eyüpspor'un hakkının yendiğini belirterek, "Federasyon başkanımız 19 takımın tamamının maçlarını takip ediyor. Eyüpspor'un hakkının yendiğini söylüyor. Umarım bununla ilgili bir basın açıklaması olacaktır." dedi.

Liglerin Ara Vereceği Bilgisini Paylaştı

Sözlerinin sonunda liglerin bir araya gireceğini belirten Öztürk, "Artık şu yapıydı, yalıydı, bunlardan uzak durmak istiyorsanız tiyatro reklamı yapayım. Boğaz'da Büyükdere'de güzel bir Fuat Paşa Yalısı var, Fuat Paşa Yalısı tiyatrosunu izlemenizi öneririm. İçinde Fuat var, yalı var, yalı olunca üstünde yapı var, paşa var, tiyatro var. Saygılar, iyi yıllar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yarın oynanacak Bellona Kayserispor maçı öncesinde, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.