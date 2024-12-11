Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya Yanıt: 'Haddini Bilecek'

Metin Öztürk'ten Acun Ilıcalı'ya Sert Yanıt

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt vererek dikkat çekici ifadelerde bulundu. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Öztürk, "Haddini bilecek. İnanılmaz şekilde seviyeyi aşağıya çekiyorlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum," dedi.

İfade Öztürk’ten Açıklamalarına Cevap

Öztürk, Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasıyla ilgili Acun Ilıcalı'nın değerlendirmelerine yanıt verdi. "Geçen sene seviyeyi bayağı düşürdüler. Dediler ki 'Hakemleri gidin dövün'. Bu sene seviye akılalmaz hale geldi," sözleriyle Ilıcalı'nın değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Mourinho'ya Eleştiriler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray'la ilgili açıklamalarına değinen Öztürk, "İlginç bir teknik direktörleri var. Eyüpsporlu oyuncular bilerek sarı kart görmüş gibi büyük bir karalama yapıyor," dedi. Takımın performansına dair yaptığı değerlendirmelerde ise "Galatasaray'dan korkmakta haklılar. Dünya yıldızı bir teknik direktör olmanız bir şey fark ettirmiyor. Futbolcunuza top oynatamayınca Galatasaray da Beşiktaş da sizi yeniyor," ifadelerini kullandı.

Malmö Maçına Hazırlık

Öztürk, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın İsveç ekibi Malmö ile oynayacakları maç hakkında da görüşlerini paylaştı: "Malmö'nün sıralamadaki yeri sizi yanıltmasın. Her maç zor. Amacımız, 3 puanı alıp ilk 8'deki yerimizi perçinlemek," dedi. Ayrıca, 7 sakat oyuncunun bulunduğunu hatırlatarak, "Galatasaray her zaman sahada konuşur. Avrupa'daki yolumuza devam edeceğiz," vurgusunu yaptı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.