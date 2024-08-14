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Metin Şahin'den Paris 2024 Tekvando Değerlendirmesi

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Paris 2024'te madalya kazanmanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:12
Metin Şahin'den Paris 2024 Tekvando Değerlendirmesi

Metin Şahin'in Paris 2024 Açıklamaları

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yaklaşan Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Şahin, "Her olimpiyatta madalya kazanma geleneğimizi sürdürdük. Dünya genelinde bu başarıyı yakalayan sadece 3 ülke var." dedi.

Madalya Hedefi ve Beklentiler

Federasyonun yaptığı yazılı açıklamada, Metin Şahin, olimpiyatların sporun zirvesi olduğunu ve madalya kazanmanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. "Bizim de gönlümüzden geçen sayının daha fazla olmasıydı. Paris’teki yarışmaya son Avrupa ve dünya şampiyonu olan sporcularımızla katıldık, bu konuda büyük bir emek harcadık." ifadelerini kullandı.

Tarihî Başarılara Dikkat Çekti

Şahin, geçtiğimiz yıl ilk kez 3 dünya şampiyonu çıkarma başarısı gösteren Türkiye'nin, beklentilerinin yükseldiğini vurguladı ve devam etti: "Bakanlığımız ve federasyonumuz bu süreçte tam destek sağladı. Ancak sporun doğasında her türlü sonuçla karşılaşmak olasıdır."

Madalyalar ve İstikrar

Paris 2024'te Nafia Kuş Aydın'ın kazandığı bronz madalyayla birlikte, tekvandonun resmi programa alındığı Sidney 2000'den bu yana üst üste 7. olimpiyatında da podyumda yer aldıklarına işaret etti. "Ülkemizin olimpiyat tarihindeki toplam madalyalarının %10'unu tekvando branşı kazandı. Bu artık bir gelenek haline geldi ve sadece bizim federasyonumuza nasip olan bir istikrarı temsil ediyor. Tekvando, olimpiyatlara katılımın en zor olduğu spor dalı; biz de bu noktada dünya ikincisiyiz," dedi.

Büyük Emeğin Karşılığı

Metin Şahin, sporun sonuçlarına odaklanmanın önemine değinerek, "Bunları göz ardı etmemek gerekir. Sonuçta bu başarılar büyük bir emeğin karşılığı. Sporcularımız, geçmişte nasıl gururlandırdılarsa, gelecekte de aynı başarıyı göstereceklerdir." şeklinde konuştu.

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