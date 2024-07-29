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MHK 2024-2025 Yaz Semineri Açılışı Gerçekleşti

2024-2025 sezonu yaz semineri MHK tarafından Riva'da açıldı; TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve MHK Başkanı Gündoğdu önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 19:06
MHK 2024-2025 Yaz Semineri Açılışı Gerçekleşti

2024-2025 Sezonu Yaz Semineri Açılışı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonu yaz seminerini resmi olarak başlattı.

TFF’nin Riva Tesislerindeki Açılış

Seminer, 27 Temmuz'da başlamış olup, bugün Riva'daki TFF tesislerinde yapılan açılış törenine önemli isimler katıldı. TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu MHK Başkanı Abdullah Özsusuzoğlu, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Demirtürk açılışta yer aldı.

Başkan Hacıosmanoğlu'nun Mesajları

Hacıosmanoğlu, Türk hakemlerine duydukları güveni vurgulayarak, "600 yıl dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Yabancı hakem getirmenin sadece hakemlere değil, tüm Türk milletine bir hakaret olduğunu düşünüyorum. Kınıyorum bu durumu," ifadelerini kullandı.

Ayrıca hakemlere, "Adil ve adaletli olmalarını istiyoruz. Sizin yükünüze talibiz, arkanızda daima destek olacağız," şeklinde seslendi.

MHK Başkanı Gündoğdu'nun Hedefleri

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni sezonun tüm hakemlere hayırlı olmasını dileyerek, "Hakemlerin daha az konuşulduğu bir ortam sağlamak hedefimizdir. Eğitim ve teknoloji odaklı çalışmalar yapacağız," dedi.

Ayrıca, hakem ücretlerine yapılacak iyileştirmeyi %75'e çıkaracaklarını belirtti.

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