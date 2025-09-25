MHK, AVAR 2'yi 24 Eylül'den İtibaren Trendyol Süper Lig'de Yeniden Başlatıyor

MHK, AVAR 2 uygulamasını 24 Eylül'den itibaren Trendyol Süper Lig'de yeniden başlatma kararı aldı; görevlinin karar süreçlerine müdahale yetkisi bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:36
MHK, AVAR 2'yi 24 Eylül'den İtibaren Trendyol Süper Lig'de Yeniden Başlatıyor

MHK, AVAR 2'yi 24 Eylül'den İtibaren Trendyol Süper Lig'de Yeniden Başlatıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasını 24 Eylül'den itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatma kararı aldı.

Resmi açıklama

Kurulun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül'den itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de başarıyla uygulanan bu program kapsamında AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

Uygulamanın kapsamı

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de uygulanan program, eğitim ve gözlem odaklı bir mekanizma olarak Trendyol Süper Lig'e taşınıyor. AVAR 2 görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyişini izleyip tecrübe kazanacak; ancak karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmayacaktır.

Amaç

Kurul, bu adımla hakemlerin VAR sistemine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2025-2026 Grupları Belli Oldu
2
Mithat Pala: Kasımpaşa Maçıyla Galibiyet Serisini Başlatacağız
3
Gençlerbirliği, Kayserispor Hazırlıklarını Sürdürüyor — Eroğlu: Her Maçı Kazanmak İçin Oynamalıyız
4
Marcel Licka: Fatih Karagümrük Trabzonspor Maçında Oyuncularına Güveniyor
5
Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Çeyrek Finalistler Belli Oldu
6
Yukatel Merkezefendi, Kenneth 'Speedy' Smith'i Kadrosuna Kattı
7
Samsunspor, 27 Eylül'de Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim