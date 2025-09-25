MHK, AVAR 2'yi 24 Eylül'den İtibaren Trendyol Süper Lig'de Yeniden Başlatıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasını 24 Eylül'den itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatma kararı aldı.

Resmi açıklama

Kurulun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül'den itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de başarıyla uygulanan bu program kapsamında AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

Uygulamanın kapsamı

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de uygulanan program, eğitim ve gözlem odaklı bir mekanizma olarak Trendyol Süper Lig'e taşınıyor. AVAR 2 görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyişini izleyip tecrübe kazanacak; ancak karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmayacaktır.

Amaç

Kurul, bu adımla hakemlerin VAR sistemine ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedeflediğini açıkladı.