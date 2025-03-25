MHK'den Halil Umut Meler'in Sakatlığıyla İlgili Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında gerçekleşen UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Halil Umut Meler'in sakatlık geçirmesi üzerine bir açıklama yaptı.

MHK, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Halil Umut Meler'in 23 Mart Pazar günü oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı hissettiğini ve yürümekte zorluk çekerek maçı tamamlayamadığını duyurdu. Meler, bu durumun ardından görevini 2025 yılında FIFA hakem kadrosuna katılan Mehmet Türkmen'e devretmek zorunda kaldı. Türkmen, maçı başarılı bir şekilde tamamladı.

Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında yapılacak tetkiklerin ardından tedavisinin Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlık sponsoru olan Medicana Hastanesi'nde başlayacağı bildirildi.