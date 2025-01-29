MHK ve Kulüpler Birliği Vakfı Riva'da Buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile Süper Lig ve 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'da bir araya geldi. Toplantı, TFF'nin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, toplantıya Mecnun Otyakmaz, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Temel Bozbağ, Murat Şahin, Abdullah Ayaz gibi TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Süper Lig ile 1. Lig kulüplerinin başkanları katıldı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, toplantıda 20. haftadan itibaren yürürlüğe girecek olan Veri Tabanlı Atama Sistemi (Ve-TAS) ile ilgili bilgiler paylaştı. Gündoğdu, şeffaflık ilkesine vurgu yaparak, "İletişim kanallarını aktif olarak kullanma amacındayız. Ve-TAS ile hakem atamalarında insan unsurunu en aza indirmeyi hedefliyoruz. Kulüplerin hakem yönetim sürecinde aktif rol almalarını ve kritik pozisyonlarda itiraz haklarını kullanmalarını istiyoruz," dedi.

Gündoğdu, ayrıca Ve-TAS sisteminin kriterlerini katılımcılara aktardı ve Türk futbolunun kısır tartışmalardan arındırılması gerektiğini vurguladı. Kulüpler de bu sistemin yanı sıra çeşitli konulardaki düşüncelerini ve taleplerini dile getirdiler.

Toplantının sonunda, katılımcılar huzurunda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında görev yapacak hakem ve yardımcı hakemlerin atamaları Ve-TAS üzerinden gerçekleştirildi.