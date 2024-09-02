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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'yı Ağırladı

Devlet Bahçeli, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve ekibini kabul etti.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:11
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'yı Ağırladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kayserispor Yönetimini Ağırladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig temsilcisi Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede, iki taraf arasında sporun önemi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kabulde Anlamlı Hediyeler Verildi

Kabul esnasında, Ali Çamlı Bahçeli'ye, isminin yazılı olduğu imzalı Kayserispor formasını hediye etti. Bu jestin, Kulüp ve Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki dostluğun bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Görüşmenin ardından, başkanlar Kayserispor'un gelişimi ve sorunları hakkında bilgiler paylaşarak, işbirliğinin önemini vurguladılar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (ortada), Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı (sağ 2) ve...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (ortada), Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı (sağ 2) ve Yönetim Kurulunu kabul etti. Kabulde, Çamlı tarafından Bahçeli'ye isminin yazılı olduğu imzalı Kayserispor forması hediye edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (ortada), Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı (sağ 2) ve...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (ortada), Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı (sağ 2) ve Yönetim Kurulunu kabul etti. Kabulde, Çamlı tarafından Bahçeli'ye isminin yazılı olduğu imzalı Kayserispor forması hediye edildi.

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