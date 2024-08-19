MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Fenerbahçe Başkanı Koç'un Görüşmesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Fenerbahçe Başkanı Koç'un Görüşmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile anlamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantı, MHP Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Görüşmenin Detayları

Ali Koç ve Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, parti genel merkezine geldiklerinde Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız tarafından karşılandılar. Basına kapalı şekilde yapılan toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

Dostluk Hediyeleri

Görüşme sırasında, Ali Koç MHP lideri Bahçeli'ye Fenerbahçe forması hediye etti. Bahçeli ise, Koç’a üzerinde Türk bayrağı ve üç hilal motifi bulunan özel bir süs eşyası takdim etti.

Uğurlama Töreni

Görüşmenin ardından Bahçeli, Ali Koç ve Erol Bilecik’i genel merkez binasının önüne kadar uğurlayarak, dostane bir atmosferde görüşmeyi tamamladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağda), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç (solda) ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağda), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç (solda) ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağda), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç (solda) ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağda), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç (solda) ile görüştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağda), Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç (solda) ile görüştü.