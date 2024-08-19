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MHP ve Fenerbahçe İşbirliği: Bahçeli ile Koç'tan Önemli Görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 15:28
MHP ve Fenerbahçe İşbirliği: Bahçeli ile Koç'tan Önemli Görüşme

MHP ve Fenerbahçe Liderlerinden Kritik Görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla, parti genel merkezinde yapıldı.

Görüşmenin Ayrıntıları

Gündeme dair birçok konunun ele alındığı toplantıda, Eyyup Yıldız, Ali Koç ve ekibini genel merkeze girişlerinde karşıladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Bahçeli ve Koç’un İlişkisi

Görüşmenin sonunda, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ali Koç'u genel merkez binasından uğurladı. Bu buluşma spor ve siyaset dünyasında önemli yankılar uyandıracak gibi görünüyor.

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