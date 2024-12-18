Michy Batshuayi'den Şampiyonluk Sözü: 'Her Şeyi Yapacağız!'

Michy Batshuayi'den Taraftara Şampiyonluk Vurgusu

Galatasaray'ın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefi konusunda kararlılık sergiledi.

Trabzonspor Maçının Ardından

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Batshuayi, Trabzonspor ile oynanan 4-3'lük galibiyetle ilgili düşüncelerini paylaştı. Penaltıdan attığı gole dair, "Çok mutluyum. Çünkü çok önemli bir goldü. Taraftarımızın önünde gol attığım için çok mutluyum. Kazandık," ifadelerini kullandı.

Gol anonsları sonrası yaşadığı duyguları ise, "Mükemmel. Bunu seviyorum. Sadece bunun için gol atıyoruz sanki. Tüm stadyumun adını çok gurur verici ve iyi hissettiriyor," şeklinde açıkladı.

Taraftar ve Takım Arkadaşlarıyla İlişkisi

Batshuayi, attığı golden sonra sosyal medyada yer alan taraftar görüntüleriyle ilgili, "Çılgınca. İşte bu yüzden Türkiye'yi seviyorum çünkü futbol burada çok seviliyor. Bu çok güzel bir şey. Bu tür videoları çok seviyorum. Beni motive ediyor," dedi.

Maç sonunda takım arkadaşı Berkan Kutlu ile yaşadığı sevinci de aktaran Batshuayi, "Benim adıma sevindi. Benim için son maç çok zorluydu. Berkan, Fransızca bildiği için çok iyi bir ilişkimiz var. O çok iyi biri. Maçtan önce gol atacağımı hissettim. Berkan ve Mertens de 'Gol atacaksın,' dediler. Penaltı olunca topu aldım ve golü attım. Bu yüzden takım arkadaşlarımı seviyorum," şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın Dönüm Anı

Trabzonspor maçında 90+8. dakikada yaşanan ilginç bir pozisyona da değinen Batshuayi, "Golü ben değil rakibin defans oyuncusu attı. Ancak benim sayemde oldu. Serbest vuruşun kullanılmasını bekliyordum. Bulunduğum yerde kimsenin olmadığını gördüm. Bu nasıl olabilir? Koşmaya başladım. Top bana doğru geliyordu. Biri beni itti. Topa dokunmayı denedim ama dokunamadım. Sonra topun kaleye gittiğini gördüm. Herkes bana konuşuyordu. Harika bir geceydi. Umarım kazanırken bir daha bu kadar zorlanmayız," ifadelerini kullandı.

Taraftara Son Mesajı

Batshuayi, taraftara verdiği mesajda, "Lig şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için her şeyi yapacağız," diyerek sözlerine son verdi.