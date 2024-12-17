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Michy Batshuayi: 'Takım Olarak Mücadele Ettik' - Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 Yendi

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Michy Batshuayi, takımın galibiyetinde verilen önemin altını çizdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 00:48
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 00:48
Michy Batshuayi: 'Takım Olarak Mücadele Ettik' - Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 Yendi

Galatasaray, Trabzonspor'u Deplasmanda Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 4-3'lük skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Müsabakanın ardından Galatasaraylı futbolcu Michy Batshuayi, takım olarak gösterilen performansı vurguladı.

Takım Olarak Harekete Geçtik

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Batshuayi, "Takım olarak oynadık. Takım olarak puanları kazandık. Hocamız da maçtan önce bize bu konuda uyarılar yaptı. Oyuna giren ve oyuna başlayan herkesin rolü çok önemliydi. Biz de güçlü olan taraf olduğumuzu gösterdik." dedi.

Önemli Bir Gol Attım

Son dakikada attığı 4. gol hakkında konuşan Belçikalı oyuncu, "Kazandıran bir gol. Bu akşam için önemli bir goldü. Ben de gol atmayı seviyorum." şeklinde ifadeler kullandı.

Tercihimi Galatasaray'dan Yana Kullandım

Fenerbahçe'den ayrılışı hakkındaki sorulara da yanıt veren Batshuayi, "Fenerbahçe'nin beni bırakmasından pişman olup olmadıklarıyla ilgilenmiyorum. Galatasaray, sezon bittiğinde beni daha fazla isteyen taraftı. Hoca ve başkan da bu isteği gösterdi. Ben de tercihini bu doğrultuda yaptım." diye konuştu.

Kaçırdığı Pozisyon Hakkında Üzüntü Duyuyor

Kaçırdığı bir gol pozisyonu hakkında da konuşan Batshuayi, "O golü atamadığım için üzgünüm. Genelde o golü atarım. Ancak önemli olan, Galatasaray'ın bugün çok fazla mücadele ettiğidir. 3 puanı aldık ve hak ettiğimiz puanları elde ettik." ifadelerini kullandı.

Daha Fazla Oynamak İstiyorum

Bulduğu süre ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Batshuayi, "Daha fazla oynamak isterim. Okan hocamız da bana güvendiğini gösteriyor. Benim de elimden geleni yapmam gerekiyor." dedi.

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