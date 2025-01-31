Midtjylland Teknik Direktörü Thomasberg: 'Sonuçtan mutluyuz!'

Midtjylland Teknik Direktörü Thomasberg Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında, Midtjylland ve Fenerbahçe arasında oynanan heyecan dolu maçta, taraflar 2-2 beraberlik ile sahadan ayrıldı. MCH Arena'da gerçekleşen karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Midtjylland Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, maç sonucundan memnun olduklarını ifade etti.

Beraberlik Onlar İçin Yeterliydi

Thomasberg, "Heyecanlı bir maç oldu. Beraberlik bizim için yeterli olacaktı. Beraberliği yakaladığımızda Fenerbahçe kulübesinde biraz panik oldu. 1 gol onlar için de fark yaratabilirdi." dedi. Ayrıca, "Sonuçtan mutluyuz. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Kendimizi hazır tutuyor ve inanıyoruz. Bugün iyi bir görüntü sergiledik. Takımımdan, enerjisinden ve verdikleri mücadeleden memnunum. İyi oynadık, iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Büyük Takımlara Karşı Mücadele Her Zaman Heyecan Verici

Thomasberg, büyük teknik direktörlere karşı mücadele etmenin her zaman heyecan verici olduğunu belirterek, ileride olası bir Galatasaray eşleşmesi hakkında ise, "Hedefimiz play-off'a gitmekti, bundan memnunuz. Fenerbahçe'ye karşı oynadık. Galatasaray'a karşı da iyi mücadele ettik. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı seviyede olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye gitmek atmosfer açısından biraz farklı oluyor." değerlendirmesini yaptı.