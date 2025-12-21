Milan Baros ve Lukas Podolski RAMS Park'ta — Galatasaray-Kasımpaşa'da Tribün Şovu
Eski yıldızlar stadyumdan takımı destekledi
Galatasaray'ın eski futbolcuları Milan Baros ile Lukas Podolski, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesini tribünden izledi.
Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Milan Baros, kuzey tribününe giderek tezahüratlara katıldı. Baros daha sonra sahaya inerek taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve birlikteliğini gösterdi.
İstatistikler ve kariyer notları
Milan Baros, Galatasaray formasıyla 4 sezon görev aldı; toplam 116 maçta 61 gol kaydetti ve 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu. Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
Lukas Podolski ise sarı-kırmızılılar için 2 sezon forma giydi; takımda yer aldığı 75 maçta 34 gol attı. Podolski, 2024 yılında aktif futbolculuk kariyerini tamamladı.
GALATASARAY’IN ESKİ FUTBOLCUSU LUKAS PODOLSKİ, SARI-KIRMIZILILARIN KASIMPAŞA İLE OYNADIĞI MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ.