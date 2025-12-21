DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.765.659,73 0,28%

Milan Baros ve Lukas Podolski RAMS Park'ta — Galatasaray-Kasımpaşa'da Tribün Şovu

Milan Baros ve Lukas Podolski, Trendyol Süper Lig 17. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçını tribünden izledi, Baros sahaya indi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 20:37
Milan Baros ve Lukas Podolski RAMS Park'ta — Galatasaray-Kasımpaşa'da Tribün Şovu

Milan Baros ve Lukas Podolski RAMS Park'ta — Galatasaray-Kasımpaşa'da Tribün Şovu

Eski yıldızlar stadyumdan takımı destekledi

Galatasaray'ın eski futbolcuları Milan Baros ile Lukas Podolski, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesini tribünden izledi.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Milan Baros, kuzey tribününe giderek tezahüratlara katıldı. Baros daha sonra sahaya inerek taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve birlikteliğini gösterdi.

İstatistikler ve kariyer notları

Milan Baros, Galatasaray formasıyla 4 sezon görev aldı; toplam 116 maçta 61 gol kaydetti ve 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu. Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Lukas Podolski ise sarı-kırmızılılar için 2 sezon forma giydi; takımda yer aldığı 75 maçta 34 gol attı. Podolski, 2024 yılında aktif futbolculuk kariyerini tamamladı.

GALATASARAY’IN ESKİ FUTBOLCUSU LUKAS PODOLSKİ, SARI-KIRMIZILILARIN KASIMPAŞA İLE OYNADIĞI MAÇI...

GALATASARAY’IN ESKİ FUTBOLCUSU LUKAS PODOLSKİ, SARI-KIRMIZILILARIN KASIMPAŞA İLE OYNADIĞI MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ.

GALATASARAY’IN ESKİ FUTBOLCUSU LUKAS PODOLSKİ, SARI-KIRMIZILILARIN KASIMPAŞA İLE OYNADIĞI MAÇI...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Göztepe 1-0 Samsunspor (İlk Yarı)
2
Galatasaray'da 4 Değişiklik: Buruk, Kasımpaşa 11'ini Yeniledi
3
Galatasaray 1-0 Kasımpaşa (İlk Yarı) – Yunus Akgün Skoru Getirdi
4
Milan Baros ve Lukas Podolski RAMS Park'ta — Galatasaray-Kasımpaşa'da Tribün Şovu
5
Galatasaray 1-0 Önde: Kasımpaşa Karşısında 17. Hafta
6
Atılay Canel: 'Teknik ekip olarak görevi bıraktık' — Fatih Karagümrük yeniden yapılanıyor
7
Ağrı Kadın Futbol Takımı Silopi’den 3-2'lik Zaferle Döndü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025