Milan, Napoli'yi 2-1 Yenip Averajla Liderliğe Yükseldi

Milan, Napoli'yi 2-1 mağlup ederek averajla Serie A liderliğine yükseldi

Yayın Tarihi: 28.09.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 23:53
Maç Özeti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Milan, sahasında konuk ettiği Napoli'yi 2-1 mağlup ederek averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Milan, maçın 3. dakikasında Alexis Saelemaekers ve 31. dakikada Christian Pulisic ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

Napoli, 60. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltı golüyle farkı bire indirdi; ancak ev sahibi ekip kalan bölümde skoru korumayı başardı ve haftayı kayıpsız kapadı.

Karşılaşmada ayrıca MilanPervis Estupinan, 57. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle Milan, puanını 12 yaptı. Ligde ilk yenilgisini alan Napoli ile puanları eşitlendi ve averajla liderliğe yükseldi.

