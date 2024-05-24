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Milano'nun gururu Hakan parlıyor: Çalhanoğlu Serie A'da yılın orta sahası seçildi

Hakan Çalhanoğlu, etkileyici performansıyla Serie A'da yılın orta saha oyuncusu seçildi! Başarılı futbolcunun ödül hikayesi ve Serie A'daki katkıları

Yayın Tarihi: 24.05.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 19:36
Milano'nun gururu Hakan parlıyor: Çalhanoğlu Serie A'da yılın orta sahası seçildi

Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da Yılın Orta Saha Oyuncusu Seçildi!

İtalya Serie A heyecanı sona ererken, şampiyonluk kupası Inter'e giderken, Milano'nun bir diğer gururu Hakan Çalhanoğlu da bireysel bir ödülün sahibi oldu. Sezon boyunca sergilediği etkileyici performansla Çalhanoğlu, Serie A'da yılın orta saha oyuncusu seçildi!

Başarılı Sezonun Ödülü: 13 Gol ve 3 Asist

Inter formasıyla 31 maça çıkan 30 yaşındaki milli yıldız, bu maçlarda 13 gol ve 3 asistlik etkileyici bir performans gösterdi. Orta sahadaki hakimiyeti ve oyunu kurmadaki ustalığıyla Inter'in şampiyonluk yolunda kilit rol oynayan Çalhanoğlu, bu başarısıyla Serie A'nın en iyisi seçildi.

Çalhanoğlu, Koopmeiners ve Pulisic'i Geride Bıraktı

Serie A'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Çalhanoğlu'nun ödül yarışında Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic'i geride bıraktığı belirtildi.

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