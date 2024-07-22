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Milli Atıcı Sena Can Paris 2024 Yolculuğuna Çıktı

Sena Can, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Konya'dan uğurlandı. Hedefi madalya ile dönmek.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:01
Milli Atıcı Sena Can Paris 2024 Yolculuğuna Çıktı

Milli Atıcı Sena Can, Paris 2024'e Uğurlandı

Olimpik ruhuyla yola çıkan milli atıcı Sena Can, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere Konya Havaalanı'ndan Fransa'ya hareket etti. Törene katılan Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Sena Can'a başarılar diledi.

Atıcılık Kariyerinin Başlangıcı

Sena Can, yaptığı açıklamada ailesinin avcılığıyla büyüdüğünü ve bu nedenle atıcılığa yöneldiğini belirtti. "Babam ve dedem avcılık yapıyordu. Evimizde tüfek ve tabanca gibi silahlar vardı. Bir gün babam beni 'Denemek ister misin?' diye poligona götürdü. Denedim ve çok hoşuma gitti. O gün atıcılık isteğim başladı," dedi.

Hedef Madalya

2016 yılından bu yana bu spor üzerine çalışan Can, antrenörü Ali Rıza Bilgin ile birlikte çok çalıştıklarını vurguladı. "Şu an bir sporcunun ulaşabileceği en üst düzeye yani olimpiyatlara gidiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım alnımızın akıyla güzel bir şekilde madalya ile döneriz," sözleriyle hedefini açıkladı.

Milli atıcı Sena Can, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere Konya'dan Fransa'ya...

Milli atıcı Sena Can, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere Konya'dan Fransa'ya uğurlandı. Konya Havaalanı'nda düzenlenen törene, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk (sağ 2) de katıldı.

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