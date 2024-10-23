Milli Atıcılarımız Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türk Sporcular
Sırbistan'ın Belgrad kentinde gerçekleştirilecek olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek milli atıcılar açıklandı.
Madalya İçin Mücadele Edecekler
Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 24-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon, milli sporcularımız için büyük bir fırsat sunacak. Türk atıcılar, yarışmada madalya kazanmak için kıyasıya bir mücadele verecek.
Temsilcilerimiz
Bu önemli organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlardır:
- Yusuf Dikeç
- Şevval İlayda Tarhan
- Buğra Selimzade
- Şimal Yılmaz
Milli sporcularımıza şampiyonada başarılar diliyoruz.