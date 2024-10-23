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Milli Atıcılarımız Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde

Sırbistan'da düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belirlendi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:47
Milli Atıcılarımız Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türk Sporcular

Sırbistan'ın Belgrad kentinde gerçekleştirilecek olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek milli atıcılar açıklandı.

Madalya İçin Mücadele Edecekler

Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, 24-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon, milli sporcularımız için büyük bir fırsat sunacak. Türk atıcılar, yarışmada madalya kazanmak için kıyasıya bir mücadele verecek.

Temsilcilerimiz

Bu önemli organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şunlardır:

  • Yusuf Dikeç
  • Şevval İlayda Tarhan
  • Buğra Selimzade
  • Şimal Yılmaz

Milli sporcularımıza şampiyonada başarılar diliyoruz.

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