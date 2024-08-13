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Milli Atlet Kadir Ünal: Avrupa Şampiyonası Hedefi İçin Sıkı Antrenman Yapıyor

Kadir Ünal, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Erzurum'da günde 5 saat antrenman yaparak hedeflerine odaklanıyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:24
Milli Atlet Kadir Ünal: Avrupa Şampiyonası Hedefi İçin Sıkı Antrenman Yapıyor

Milli Atlet Kadir Ünal'ın Antrenman Süreci

20 yaşındaki milli atlet Kadir Ünal, 2023'te kaçırdığı Avrupa Şampiyonası için yoğun bir şekilde çalışıyor. Erzurum'daki antrenman pistinde günde 5 saat çalışarak 25 kilometre koşan Ünal, hedeflerine ulaşmak için azimle antrenmanlarına devam ediyor.

İlk Başarılar ve Antrenman Rutinleri

Atletizm kariyerine 2018 yılında Van'ın Erciş ilçesinde başlayan Ünal, 2021'de İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda 1500 metrede üçüncülük elde etti. Aynı yıl Adana'da yapılan Liseler Arası Kros Şampiyonası'nda birinci olduktan sonra milli takıma seçildi.

Bursa'da 2022 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 800 metrede şampiyonluk yaşayan Ünal, bu yıl Fenerbahçe'den Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'ne transfer oldu. Gelecek hafta başlayacak Atletizm Süper Lig'de de mücadele edecek.

Ünal'ın Hedefleri

Ünal, 2023'te İsrail'de yapılacak Avrupa Şampiyonası için Mersin'de olimpik deneme yaptığını belirterek, "Avrupa Şampiyonası'na daha önce hiç katılamadım. Barajı saliselerle kaçırdım, ama bu beni etkilemedi. Son hız çalışmalarıma devam ediyorum." dedi.

Önümüzdeki yıl 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılmayı planladığını, bu etkinlikte kürsüye çıkmayı hedeflediğini ifade eden Ünal, "Hazırlık döneminde günlük 25 kilometre koşuyorum, hafta içi kuvvet ve tempo antrenmanları yapıyorum. Hedeflerim doğrultusunda çalıştığım için zor olması daha iyi, gelişimime katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Başarı İçin Fedakarlık

Kadir Ünal, şunları ekledi: "Günlük sabah akşam yaklaşık 5 saat antrenman yapıyoruz. Bu antrenmanlar Avrupa Şampiyonası için ön hazırlıklar. Kesintisiz olarak antrenmanlara devam edip yaptığım hazırlıklarla orada kürsü hedefliyorum."

Son olarak, Ünal, geçtiğimiz yıl Bursa'da yapılan Salon Türkiye Şampiyonası'nda 800 metrede birinci olduğunu belirterek, toplamda yaklaşık 50 madalya kazandığını, bunlar arasında bir dünya şampiyonasından elde ettiği altın madalyanın da bulunduğunu sözlerine ekledi.

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için...

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Erzurum'da günde 5 saat antrenman yapıp, 25 kilometre koşuyor.

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için...

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Erzurum'da günde 5 saat antrenman yapıp, 25 kilometre koşuyor.

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için...

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Erzurum'da günde 5 saat antrenman yapıp, 25 kilometre koşuyor.

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için...

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Erzurum'da günde 5 saat antrenman yapıp, 25 kilometre koşuyor.

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için...

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Erzurum'da günde 5 saat antrenman yapıp, 25 kilometre koşuyor.

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için...

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Erzurum'da günde 5 saat antrenman yapıp, 25 kilometre koşuyor.

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için...

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Erzurum'da günde 5 saat antrenman yapıp, 25 kilometre koşuyor.

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için...

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Erzurum'da günde 5 saat antrenman yapıp, 25 kilometre koşuyor.

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için...

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Erzurum'da günde 5 saat antrenman yapıp, 25 kilometre koşuyor.

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için...

Milli atlet Kadir Ünal, 2023'te saliselerle kaçırdığı Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Erzurum'da günde 5 saat antrenman yapıp, 25 kilometre koşuyor.

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