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Milli Atlet Ruken Tek, Yeni Hedeflere Odaklandı

Ruken Tek, Vallagarina Kros Yarışması'nda kazandığı başarıyla Dünya Üniversiteler Şampiyonası'na odaklandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:48
Milli Atlet Ruken Tek, Yeni Hedeflere Odaklandı

Ruken Tek, Vallagarina Kros Yarışması'nda Birinci Oldu

Milli atlet Ruken Tek, İtalya'nın Vallagarina kentinde düzenlenen 47'nci Uluslararası Kros Yarışması'nda ilk sırayı elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Döndüğü Batman'da, yeni hedeflerine ulaşmak için antrenmanlara hızla başlıyor.

Dünya Üniversiteler Şampiyonası Hedefi

Bakımında Dünya Atletizm Birliği tarafından bronz kategoride değerlendirilen bu yarışta, Ruken Tek kadınlar 5 bin 300 metre kategorisinde 19.00Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki altyapı tesislerinde yeni hedefleri için antrenmanlarını sürdürüyor.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ruken Tek, Batman'a kupa ile dönmekten duyduğu gururu vurguladı. Yarışta ilk 1 kilometreden sonra liderliği eline aldığını ve sonunda şampiyon olduğunu dile getirdi. Ruken, "Yarış 5 bin 300 metreden oluşuyordu ve ben bunu 19 dakikada tamamladım. Dört ay süreyle yaptığım disiplinli çift antrenmanlarla bu başarıya ulaştım. Bir sonraki hedefim, temmuz ayında düzenlenecek Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda madalya kazanmak. Batmanlı kızlara rol model olmak istiyorum," şeklinde konuştu.

TPAO'dan Destek ve Teşekkür

TPAO Batman Bölge Müdürü Murat Karataş, Petrolspor Kulübü'nün 1960 yılında TPAO tarafından kurulduğunu hatırlatarak, kulüp bünyesinde binden fazla sporcunun bulunduğunu aktardı. Karataş, Ruken Tek'in elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını belirterek, bu süreçte emeği geçen hocalarını da tebrik etti.

İtalya'da 47'ncisi düzenlenen Vallagarina Uluslararası Kros Yarışması'nda birinci olan milli atlet...

İtalya'da 47'ncisi düzenlenen Vallagarina Uluslararası Kros Yarışması'nda birinci olan milli atlet Ruken Tek, (fotoğrafta) döndüğü memleketi Batman'da yeni hedeflerine ulaşmak için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki altyapı tesislerinde antrenmanlara başladı.

İtalya'da 47'ncisi düzenlenen Vallagarina Uluslararası Kros Yarışması'nda birinci olan milli atlet...

İtalya'da 47'ncisi düzenlenen Vallagarina Uluslararası Kros Yarışması'nda birinci olan milli atlet Ruken Tek, (fotoğrafta) döndüğü memleketi Batman'da yeni hedeflerine ulaşmak için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü yerleşkesindeki altyapı tesislerinde antrenmanlara başladı.

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